Nafine Chemical Ind Aktie: Was die Zahlen bedeuten!

Die Aktie von North Copper hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnitt von 5,57 CNH für den Schlusskurs verzeichnet. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 5,31 CNH, was einem Unterschied von -4,67 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht wird daher eine "Neutral"-Bewertung vergeben. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 5,42 CNH zeigt mit einer Abweichung von -2,03 Prozent eine ähnliche Entwicklung und führt zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Materialien" liegt die Rendite von North Copper mit -27,99 Prozent mehr als 3 Prozent darunter. Der Sektor "Haushaltsprodukte" verzeichnet eine mittlere Rendite von -24,94 Prozent, wobei North Copper mit -27,99 Prozent ebenfalls darunter liegt. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt für die Aktie von North Copper einen Wert von 14,47 für RSI7 und 56,54 für RSI25. Dies führt zu einer Gesamtbewertung von "Gut" auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

In Bezug auf die Dividendenpolitik schüttet North Copper derzeit niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Haushaltsprodukte. Mit einer Differenz von 2,1 Prozentpunkten erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Schlecht".