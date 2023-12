Nafine Chemical Ind Aktie: Ob das wirklich so spannend wird …

Die Stimmung der Anleger für North Copper in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt sehr positiv. In den letzten zwei Wochen wurden vorwiegend positive Themen diskutiert, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Im Vergleich zum Sektor "Materialien" hat die Aktie von North Copper im letzten Jahr eine Rendite von 1,09 Prozent erzielt, was 9,41 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Im Branchenvergleich mit "Haushaltsprodukten" liegt die Aktie ebenfalls 9,41 Prozent über dem Durchschnitt von -8,32 Prozent. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit "Gut" bewertet.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von North Copper liegt bei 18, was im Vergleich zur Branche "Haushaltsprodukte" auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt liegt. Aus fundamentaler Sicht erhält die Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) von North Copper liegt bei 66,67, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 48, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Bei diesem Gesamtbild erhält die Aktie insgesamt ein Rating von "Neutral".