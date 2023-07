Nächstes XETRA-Listing von Leverage Shares ETPs - Schwerpunkt auf Inflationsschutz

Weitere Suchergebnisse zu "Inflation":

London (ots) -Leverage Shares, ein weltweit führender Anbieter von Exchange Traded Products (ETPs) und einer der größten Emittenten von Einzelaktien-ETPs in Europa mit einem Gesamtvermögen von mehr als 500 Millionen US-Dollar Assets under Management, hat eine Reihe neuer Produkte auf XETRA gelistet. Der thematische Schwerpunkt liegt auf dem Inflationsschutz durch Bonds. Leverage Shares hatte im Juni 2023 mit seinen Produkten auf globaler Ebene einen monatlichen Rekordumsatz von über 500 Millionen US-Dollar erzielt.Die nun auch in Deutschland gelisteten Produkte von Leverage Shares umfassen Staatsanleihen, TIPS oder sehr prominenten Unternehmen als zugrundeliegende Basiswerte. Sie eröffnen Anlegern neue Möglichkeiten, ihr Portfolio auf das aktuelle Marktgeschehen hin zu optimieren, die neuen ETPs dienen der Diversifizierung und Sicherstellung von Stabilität. Im Vordergrund steht dabei die Verringerung des Gesamtrisikos im Portfolio und - angesichts steigender Volatilitäten an den Märkten - auch die Hinwendung zu stabilen Einkommensquellen. Für die notwendige Liquidität sorgt der Umstand, dass die Basistitel an den großen Börsen gehandelt und somit leicht gekauft und verkauft werden können. Dies kann für Anleger, die ihr Portfolio schnell umschichten wollen, von Vorteil sein. In London gehören einige ETPs von Leverage Shares zu den am meisten gehandelten Titel dieser Asset Klasse.Für Anleger, welche die Turbulenzen an den Anleihemärkten im mittel- bis langfristigen Laufzeitbereich taktisch nutzen möchten, bietet die Reihe neuer börsengehandelter Produkte reichlich Spielraum für eine gehebelte Performance zu sehr niedrigen Gebühren und erschwinglichen Kursen. Beispielsweise der Leverage Shares 5x Long 20+ Year Treasury Bond ETP Securities zielt auf eine Strategie ab, die die fünffache tägliche Rendite des ETF zu Staatsanleihen mit mehr als zwanzigjähriger Laufzeit von iShares (iShares 20+ Year Treasury Bond ETF) erzielen soll. Das neue ETP von Leverage Shares investiert direkt in den zugrundeliegenden ETF von iShares und verwendet eine Marge ("Fremdfinanzierung"), um zusätzliche Anteile desselben ETF zu kaufen. Wenn dieser dann beispielsweise innerhalb eines Tages um 1 Prozent steigt, dann steigt das ETP von Leverage Shares um 5 Prozent (ohne Gebühren).Unter den neuen Produkten sind mehrere Neuheiten für das Unternehmen, darunter ein FAANG+ Basket ETP sowie 3x und -3x Broad Market Tracker, die ein Engagement im indischen Aktienmarkt bieten. Das Basket-ETP ist das erste Pure-Play-Produkt, das europäischen Anlegern ein physisches, konzentriertes Engagement in einer Gruppe von führenden Technologiewerten bietet. Mit dieser neuen ETP-Struktur ist das Unternehmen in der Lage, die bei ETF nach OGAW (= Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren, die Konzentrationsbeschränkungen unterliegen) üblichen "Füller" zu eliminieren und ein unverwässertes Engagement in führenden US-Technologiewerten zu bieten. Das Unternehmen bringt außerdem eine innovative, aktiv verwaltete Strategie auf den Markt, die darauf abzielt, aus dem "Contango" der Volatilitätskurve Kapital zu schlagen und gleichzeitig das Risiko dramatischer Volatilitätsspitzen zu steuern. Das Einzelaktienangebot von Leverage Shares wurde außerdem um 3x- und -3x-Versionen von bekannten Aktien wie Exxon und Ferrari erweitert."Während die globalen Volkswirtschaften mit den Auswirkungen der sich verschärfenden Kreditkonditionen zu kämpfen haben und Anzeichen von Anspannungen im Finanzsektor auftreten, erkennen kluge Anleger die Winde des Wandels und positionieren sich entsprechend", kommentiert Oktay Kavrak, Director of Communications & Strategy bei Leverage Shares. "Angetrieben vom 'Treasury-Stock-Effekt' - der besagt, dass die Aktien bestimmter Unternehmen aufgrund ihrer Allgegenwärtigkeit bis zum Punkt der starken Überbewertung als vorteilhafter angesehen werden - hatte der technologielastige Nasdaq-100 mittel- und langfristige Anleihen-ETFs bei der Nettoperformance im letzten Jahr übertroffen."Eine Übersicht über die neuen Produkte wie auch die vollständige Pressemitteilung finden Sie unter: https://ots.de/767gmpPressekontakt:public imaging GmbHGoldbekplatz 322303 Hamburgleverageshares@publicimaging.deOriginal-Content von: Leverage Shares, übermittelt durch news aktuell