Nadex Aktie: Das macht richtig Spaß!

Die technische Analyse der Nadex-Aktie zeigt interessante Entwicklungen. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage liegt bei 1073,87 JPY, während der aktuelle Kurs bei 1202 JPY liegt. Das ergibt eine Abweichung von +11,93 Prozent, was zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt mit 1087,3 JPY über dem letzten Schlusskurs, was einer Abweichung von +10,55 Prozent entspricht und ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Was das Sentiment und den Buzz rund um die Aktie betrifft, konnten in den vergangenen vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt werden. Sowohl die Stimmungslage als auch die Kommunikationsfrequenz bleiben unverändert, was zu einer Bewertung der Aktie als "Neutral" führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Nadex liegt bei 15,65, was zu einer Einstufung als "Gut" führt. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, liegt bei 41,12, was eine "Neutral"-Einschätzung zur Folge hat. Somit ergibt sich eine Gesamteinschätzung auf "Gut"-Niveau.

Auch die Betrachtung der Stimmung auf sozialen Plattformen zeigt interessante Ergebnisse. Obwohl die Kommentare neutral waren, wurden in den letzten ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen rund um Nadex diskutiert. Dies führt zu einer Einstufung der Aktie als "Neutral" hinsichtlich der Stimmung.

Insgesamt ergibt sich also ein gemischtes Bild der Nadex-Aktie, das von neutralen bis positiven Einschätzungen geprägt ist.