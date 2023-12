Nadex Aktie: Reine Nervensache!

Die Stimmung und der Buzz im Internet können die Einschätzungen für Aktien maßgeblich beeinflussen. Bei Nadex wurde eine mittlere Diskussionstätigkeit festgestellt, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war jedoch positiv, was zu einem insgesamt guten Stimmungsbild führt.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien bezüglich Nadex ist insgesamt positiv. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es weder überwiegend positive noch negative Themen in den Diskussionen, was zu einer insgesamt guten Einschätzung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Nadex-Aktie der letzten 7 Tage liegt bei 32, was zu einer neutralen Bewertung führt. Auch der RSI der letzten 25 Tage zeigt mit einem Wert von 50,88 eine neutrale Einschätzung. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs ein neutrales Rating.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der gleitende Durchschnittskurs der Nadex bei 1066,23 JPY, während der aktuelle Kurs bei 1093 JPY liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt +2,51 Prozent, was zu einer neutralen Bewertung führt. Der GD50 der letzten 50 Tage liegt bei 1075,92 JPY, was einer Distanz von +1,59 Prozent entspricht und ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie daher die Gesamtnote "Neutral".