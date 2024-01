Nadex Aktie: Jetzt könnte alles passieren

In den letzten Wochen gab es bei Nadex keine signifikante Veränderung des Stimmungsbildes. Die Basis dieser Auswertung bildet die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien, die eine Tendenz zu positiven oder negativen Themen zeigen. Da keine Auffälligkeiten registriert wurden, wird das Stimmungsbild als "Neutral" bewertet. In Bezug auf die Stärke der Diskussion wurde jedoch eine abnehmende Aufmerksamkeit über das Unternehmen festgestellt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Nadex-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 1070,38 JPY liegt. Der letzte Schlusskurs (1134 JPY) weicht somit um +5,94 Prozent ab, was einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Für den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt der letzte Schlusskurs (1080,2 JPY) nahe dem gleitenden Durchschnitt (+4,98 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Nadex-Aktie für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Die Diskussionen auf Plattformen der sozialen Medien geben ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. In den letzten zwei Wochen überwiegen die negativen Meinungen, während in den vergangenen Tagen überwiegend positive Themen angesprochen wurden. Die Redaktion stuft das Unternehmen daher als "Neutral" ein.

Die technische Analyse betrachtet auch das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf und zeichnet dies für einen Zeitraum von 7 Tagen im Relative Strength-Index auf. Anhand des RSI ist die Nadex aktuell mit dem Wert 12,64 überverkauft, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Auf 25 Tage ausgedehnt ergibt sich für die Aktie ein RSI25-Wert von 50, was als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich für die RSI die Einstufung "Gut".