Nadex Aktie: Genau das was haben wir angekündigt

In den letzten Wochen gab es keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Nadex in den sozialen Medien. Die Diskussionen waren weder übermäßig positiv noch übermäßig negativ, weshalb die Aktie von der Redaktion als "neutral" bewertet wird. Die Häufigkeit der Diskussionen deutet darauf hin, dass das Unternehmen derzeit weder besonders im Fokus der Anleger steht, noch vernachlässigt wird. Daher erhält die Aktie insgesamt ein "schlecht" Rating.

Um die Dynamik des Aktienkurses zu bewerten, kann der Relative Strength Index (RSI) herangezogen werden. Der RSI für Nadex liegt bei 69,9 und der RSI25 bei 51,69, was zu einer Einstufung als "neutral" führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Nadex-Aktie der letzten 200 Handelstage um -2,3 Prozent abweicht, was zu einer "neutralen" Bewertung führt. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage resultiert in einer Abweichung von -3,4 Prozent und somit in einer weiteren "neutralen" Bewertung.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurden über Nadex eher neutral diskutiert, wobei an zwei Tagen positive und an drei Tagen neutrale Stimmungen vorherrschten. Aktuell zeigen sich die Anleger jedoch vor allem an positiven Themen interessiert, weshalb die Aktie heute eine "gute" Einschätzung erhält. Insgesamt wird Nadex auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers somit insgesamt mit "gut" bewertet.