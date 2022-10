Nachwuchstalente gesucht: Rutronik lädt Berufseinsteiger zu Firmenkontaktmessen und Afterwork-Events

Ispringen (ots) -Der Auftritt auf Messen und Informationsveranstaltungen ist für die Rutronik Elektronische Bauelemente GmbH von großer Bedeutung, wenn es um das Recruiting von Auszubildenden, Werkstudierenden oder gut ausgebildeten Nachwuchsfachkräften geht. Während der Corona-Pandemie hat das Karriereteam virtuell Kontakt zu interessierten Berufseinsteigern gesucht. Inzwischen ist Rutronik wieder regelmäßig mit einem Messestand auf unterschiedlichen Veranstaltungen vor Ort präsent und bietet Studierenden die Möglichkeit, sich in einem persönlichen Gespräch über die vielfältigen beruflichen Chancen im Unternehmen zu informieren.Erstsemester-Begrüßung in Pforzheim und CareerContacts an der Hochschule KarlsruheIm September hat für viele Studierende ein neues Semester begonnen, für manche von ihnen ist es der Start ins Studium. Um bereits beim Studieneinstieg eine mögliche berufliche Orientierung zu bieten, macht die Hochschule Pforzheim mit ihrem "Welcome on Campus Event", das am 5. Oktober 2022 stattfand, unter anderem auf attraktive Partnerunternehmen aufmerksam. Als ansprechender Arbeitgeber der Region war auch die Rutronik Elektronische Bauelemente GmbH bei der Erstsemester-Begrüßung dabei und hieß die Studierenden des ersten Semesters willkommen. Damit ist zugleich auch der Startschuss für eine Reihe weiterer wichtiger Veranstaltungen gefallen, auf denen das Recruiting-Team von Rutronik in den direkten Austausch mit Studierenden tritt.Mit der CareerContacts findet vom 24. bis zum 27. Oktober 2022 die große Firmenkontaktmesse der Hochschule Karlsruhe (HKA) statt. Die Studierenden haben hier die Gelegenheit, direkt mit Unternehmen aus Karlsruhe und der näheren Umgebung in Kontakt zu kommen. In diesem Jahr sind an den vier Eventtagen insgesamt rund 134 Firmen vertreten, darunter der weltweit führende Distributionspartner der Elektronikbranche. Auf den Messen präsentiert sich das Karriereteam von Rutronik immer mit zwei Vertretern aus der HR-Abteilung sowie einem Kollegen aus dem Fachbereich, die Interessierten einen umfassenden Einblick ins Unternehmen bieten und über die verschiedenen Karrieremöglichkeiten informieren. Bei der jährlich stattfindenden CareerContacts ist Rutronik am 25. Oktober 2022 im ersten Obergeschoss in Gebäude B mit einem Stand vertreten. Studierende erhalten die wertvolle Chance, sich persönlich mit ihren Kompetenzen vorzustellen, erfahren aber ebenso, welche Qualifikationen und Fähigkeiten sie für den beruflichen Einstieg bei Rutronik mitbringen sollten. Zudem informiert das Recruiting-Team umfassend über die verschiedenen Bereiche und aktuelle Stellenangebote im Unternehmen. Interessierte Studierende können sich außerdem über ein praktisches Studiensemester oder ein Thema für ihre Abschlussarbeit erkundigen. Das umfassende Rahmenprogramm auf der Firmenkontaktmesse der HKA bietet darüber hinaus viele zusätzliche Informationen und Tipps für den Einstieg ins Berufsleben, zum Beispiel in Form von Vorträgen, einem Bewerbungsfotoshooting oder einem Bewerbungsmappen-Check.Rutronik lädt zu Afterwork-Events und X-DAY der Hochschule PforzheimIm November bieten die Career Afterwork-Events der Hochschule Pforzheim für Unternehmen und Studierende eine attraktive Möglichkeit, um sich in persönlichen Gesprächsrunden näher kennenzulernen und auszutauschen. Rutronik ist bei dieser Art von Karriere-Event-Serie bereits zum zweiten Mal in diesem Jahr dabei, nachdem die erste Teilnahme im Sommersemester bereits sehr erfolgreich war. So hat das Karriereteam eine Studentin kennengelernt, die am 1. Oktober 2022 als Werkstudentin ins Unternehmen eingetreten ist. "Über die Afterwork-Events können wir wertvolle Kontakte zu Berufseinsteigern knüpfen. Der Vorteil ist, dass die Gespräche in sehr kleiner Runde mit bis zu sechs Studierenden stattfinden und wir uns intensiv mit ihnen in einer sehr angenehmen und zwanglosen Atmosphäre über unterschiedliche Themen austauschen können", erklärt Yvonne Göhring, Team Leader HR Development bei der Rutronik Elektronische Bauelemente GmbH. Im diesjährigen Wintersemester finden die Career Afterwork-Events für die Fachrichtungen Marketing und Kommunikation, Entwicklung und IT sowie Vertrieb, Entwicklung, Logistik und HR jeweils am 7., 8. und 15. November von 17:15 bis 20:15 Uhr im Hochschulcafé der Hochschule Pforzheim statt.Die Afterwork-Events bilden den Auftakt zu einer weiteren wichtigen Informationsveranstaltung an der Hochschule Pforzheim, die sich aus den Fakultäten für Gestaltung, Technik und Wirtschaft zusammensetzt. Mit dem X-DAY findet am 7. Dezember 2022 eine Firmenkontaktmesse statt, an der sich zweimal im Jahr zahlreiche renommierte Unternehmen an ihren Messeständen präsentieren. Die Recruiter von Rutronik laden im Wirtschaftsgebäude der Hochschule Studierende zu aufschlussreichen Gesprächen ein. "Wir freuen uns sehr darauf, die Studierenden der Hochschule Pforzheim in diesem Rahmen kennenzulernen und neue Talente zu entdecken", sagt Yvonne Göhring. Das Karriereteam wird auch auf dieser Firmenkontaktmesse ausführlich über Praktika, Tätigkeiten als Werkstudierende sowie aktuelle Jobangebote informieren. Alle interessierten Studierenden sind herzlich zu einem persönlichen Gespräch am Informationsstand von Rutronik eingeladen.Über Rutronik:Die Rutronik Elektronische Bauelemente GmbH ist einer der führenden Distributoren Europas. 