Nachrichtenkanal tagesschau24 bekommt eine Klimasendung

HAMBURG (dpa-AFX) - Der Newskanal tagesschau24 bekommt eine wöchentliche Klimasendung. "Das Magazin "KlimaZeit" bietet wöchentlich Hintergrundberichte und ordnet mit Expertinnen und Experten neueste Ergebnisse der Klimaforschung ein", teilte der Norddeutsche Rundfunk (NDR) am Donnerstag mit. "In aufwändigen Grafikanimationen informiert es die Zuschauerinnen und Zuschauer über alles Wissenswerte rund ums Klima, hinterfragt Entscheidungen der Politik und zeigt konstruktive Beispiele, was Konsumenten und Konsumentinnen, Unternehmen und Kommunen für die Rettung des Klimas tun können." HR und SWR produzieren die Sendung gemeinsam, wie es in der Mitteilung heißt. "Mit dem Sachverstand des ARD-Wetterkompetenzzentrums beim HR in Frankfurt und der auf Klimathemen spezialisierten Umweltredaktion des SWR liefert das gemeinsame Redaktionsnetzwerk Antworten auf die komplexen Fragen des Klimawandels." Die Sendung startet am Freitag, dem 4. November./bok/DP/zb