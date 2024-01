Nachi-Fujikoshi Aktie: Selbst Profis sind hier gestolpert …

In den vergangenen zwei Wochen wurde Nachi-fujikoshi von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet. Dies ergab die Auswertung diverser Kommentare und Wortmeldungen, die sich in den letzten beiden Wochen mit diesem Wert beschäftigt haben. Dabei wurden vor allem neutrale Themen rund um den Wert diskutiert. Die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene erlaubt daher die Einstufung als "Neutral". Insgesamt ergibt die Messung der Anleger-Stimmung eine "Neutral"-Einstufung.

Die starke positive oder negative Ausschläge in der Internet-Kommunikation lassen sich mit einer Analyse präzise und frühzeitig erkennen. In den vergangenen Wochen hat sich die Stimmung für Nachi-fujikoshi jedoch kaum verändert. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität in den letzten vier Wochen. Aus diesem Grund wird Nachi-fujikoshi ebenfalls mit einer "Neutral"-Bewertung versehen.

Die trendfolgenden Indikatoren zeigen, ob sich ein Wertpapier gerade in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Dabei wird der 50- und 200-Tages-Durchschnitt betrachtet. Der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage für die Nachi-fujikoshi-Aktie beträgt aktuell 3880,28 JPY, während der letzte Schlusskurs bei 3715 JPY liegt. Somit erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung auf dieser Basis. Auch der kurzfristige 50-Tage-Durchschnitt zeigt mit einem letzten Schlusskurs von 3749,4 JPY eine ähnliche Bewertung und erhält daher ebenfalls ein "Neutral"-Rating. Insgesamt wird Nachi-fujikoshi auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Der Relative Strength Index (RSI) indiziert die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen. Der RSI der Nachi-fujikoshi liegt bei 27,27, was als überverkauft betrachtet wird und somit eine Bewertung als "Gut" ergibt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 61, was auf eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation hinweist und daher ein "Neutral" zugeordnet wird. Insgesamt erhält die Nachi-fujikoshi daher in dieser Kategorie die Einstufung "Gut".