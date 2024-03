Nachi-Fujikoshi Aktie: Reagiert die Aktie?

Die Nachi-fujikoshi-Aktie wird derzeit auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses als "Schlecht" eingestuft. Der GD200 des Wertes liegt bei 3774,75 JPY, während der Kurs der Aktie bei 3470 JPY um -8,07 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 3434,7 JPY, was einer Abweichung von +1,03 Prozent entspricht. Damit wird die Aktie in diesem Zeitraum als "Neutral" bewertet.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Nachi-fujikoshi eher neutral diskutiert. An zwei Tagen war das Stimmungsbarometer auf rot, positive Diskussionen konnten nicht aufgezeichnet werden, und größtenteils waren die Anleger an insgesamt vier Tagen neutral eingestellt. In den letzten ein bis zwei Tagen waren es ebenfalls vor allem negative Themen, für die sich die Anleger interessierten. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Schlecht"-Einschätzung.

Der Relative Strength-Index ordnet die Nachi-fujikoshi-Aktie als Neutral-Titel ein. Der RSI7 beträgt 26, was eine "Gut"-Empfehlung nach sich zieht, während der RSI25 für diesen Zeitraum eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Daraus resultiert das Gesamtranking "Gut" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Die Stimmung und das Buzz rund um Nachi-fujikoshi haben sich in den letzten Wochen kaum verändert, weshalb die Aktie eine "Neutral"-Bewertung erhält. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war in den letzten vier Wochen ebenfalls nicht außergewöhnlich, weshalb Nachi-fujikoshi auch in diesem Bereich eine "Neutral"-Bewertung erhält. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Neutral" bewertet.