Nachhaltigkeitsbericht 2022: Aufbau eines zukunftsfähigen, widerstandsfähigen Interplex

Singapur (ots/PRNewswire) -Der Hersteller von Verbindungselementen erhält zum zweiten Jahr in Folge das EcoVadis Platin-Rating für NachhaltigkeitInterplex (https://www.interplex.com/),der Spezialist für fortschrittliches Design und Herstellung von kundenspezifischen Steckverbindungen sowie hochpräzisen Produktlösungen, hat seinen Nachhaltigkeitsbericht 2022 (https://interplex.com/esg/) veröffentlicht. Zu den wichtigsten Aspekten des Berichts gehören energieeffiziente LED-Beleuchtung und die Reduzierung von Einwegkunststoff.Der Bericht beschreibt die Fortschritte des Unternehmens in Bezug auf seine Ambitionen, Verpflichtungen und Ziele in den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG). Interplex erhält erneut das Platin-Rating von EcoVadis und zählt damit zu den besten 1% der bewerteten Unternehmen. Interplex wurde ebenso bei den Asia Sustainability Reporting Awards 2022 ausgezeichnet."Wir verpflichten uns, unsere Position als führender Anbieter von Verbindungslösungen zu behaupten, indem wir die Nachhaltigkeit in alles, was wir tun, integrieren", sagt Alessandro Perrotta, Chief Executive Officer der Interplex Group. "In 2022 haben wir unseren Nachhaltigkeitsansatz überarbeitet und uns auf sechs strategische Säulen konzentriert, die Innovation, exzellente Qualität, ökologische Verantwortung, herausragende Mitarbeiter, nachhaltige Beschaffung und verantwortungsvolle Unternehmensführung priorisieren.""Bei Interplex ist unsere Nachhaltigkeitsstrategie darauf ausgerichtet, messbare positive Werte für unsere Stakeholdern zu schaffen", fügt Nantha Kumar Chandran, Chief Sustainability Officer bei Interplex, hinzu. "Diese positiven Werte werden durch Maßnahmen erreicht, die darauf abzielen, unsere Auswirkungen auf die Umwelt minimieren."Bis Ende 2022 erhielten 89% der Produktionsstätten des Unternehmens die Zertifizierung nach ISO 14001:2015 für Umweltmanagementsysteme. Darüber hinaus hat das Unternehmen in 97% seiner Betriebsstätten auf energieeffiziente LED-Beleuchtung umgestellt. Seit 2019 hat Interplex seine CO₂-Intensität insgesamt um 9,7% gesenkt. Durch die Reduzierung von Einwegkunststoff hat das Unternehmen jedes Jahr etwa 2,15 Tonnen Plastikmüll vermieden: eine Verbesserung um 85%.Als Unterzeichner der WASH-Verpflichtung setzt sich Interplex weiterhin für, Umsetzung und Unterstützung des Zugangs zu sicherem Wasser, sanitären Einrichtungen und Hygiene ein. Die Bemühungen um den sparsamen Umgang mit Wasser haben dazu geführt, dass der Wasserverbrauch im Vergleich zum Basisjahr 2019 um 43% gesunken ist und das CDP Water B Rating beibehalten wurde.Die Gesundheit und Sicherheit von Mitarbeitern und Lieferanten hat für Interplex weiterhin oberste Priorität. Im GJ2022 hat das Unternehmen die Zahl der Arbeitsplatzunfälle im Vergleich zum GJ2021 um 23% gesenkt. Im gleichen Zeitraum gab es an 42,9% unserer Standorte keine Arbeitsplatzunfälle.Im Streben nach langfristigem, nachhaltigem Unternehmenswachstum ist Interplex davon überzeugt, dass ein prinzipienbasierter Ansatz und die Einhaltung hoher Standards in Bezug auf Ethik und Integrität von grundlegender Bedeutung sind. Der Verhaltenskodex des Unternehmens sowie die dazugehörigen Richtlinien und Maßnahmen bilden auch weiterhin die Leitlinien für das Handeln innerhalb des Unternehmens und für den Umgang mit Kunden, Lieferanten, Geschäftspartnern und allen Stakeholdern.Sie können den vollständigen Bericht hier (https://interplex.com/esg/) lesen.Pressekontakte:InterplexSelvan Wilhelm Selvan.Wilhelm@fr.interplex.com (mailto:Selvan.Wilhelm@fr.interplex.com)Agenturkontakt:Publitek USErin McMahon erin.mcmahon@publitek.com (mailto:erin.mcmahon@publitek.com)Publitek DeutschlandCarsten Otte carsten.otte@publitek.com (mailto:carsten.otte@publitek.com)Informationen zu InterplexInterplex, ein weltweit führendes Unternehmen für die Entwicklung und Herstellung kundenspezifischer Verbindungslösungen und hochpräziser mechanischer Produkte, ist die erste Adresse für die Lösung komplexer Designaufgaben in den Bereichen Mobilität, Medizin und Datenkommunikation. Wir schaffen Mehrwert, indem wir unseren Kunden helfen, ihre Gesamtbetriebskosten (TCO) zu senken. Dies erreichen wir, indem wir unser einzigartiges multidisziplinäres Fachwissen aus elektromechanischen und mechanischen Disziplinen nutzen. Interplex hat seinen Hauptsitz in Singapur und beschäftigt mehr als 11.000 Mitarbeiter an 33 Standorten in 13 Ländern sowie in 9 Haupt-F&E-Zentren, in denen alle Aktivitäten auf sozial verantwortliche Weise und mit minimalen Auswirkungen auf die Umwelt durchgeführt werden. Weitere Informationen finden Sie auf www.interplex.comView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/nachhaltigkeitsbericht-2022-aufbau-eines-zukunftsfahigen-widerstandsfahigen-interplex-301918903.htmlPressekontakt:Selvan Wilhelm,Tel.: +33 6 74 71 80 47 |Erin McMahon,+1 630.962.7535 |Carsten Otte,+49 (0)4181 968098-80Original-Content von: Interplex, übermittelt durch news aktuell