Nachhaltigkeits-Champion Skandinavien: Messe HI Tech & Industry Scandinavia ist Europas führendes Event für Zukunftstechnologie

Herning, Dänemark (ots) -- Mehr als 20.000 Besucher und über 550 Aussteller werden in Dänemark erwartet- Industriemesse HI Tech & Industry Scandinavia findet vom 3.-5. Oktober 2023 stattIn zahlreichen Branchen gilt Skandinavien als Vorreiter - grüne Energie, Elektrifizierung und damit die Abkehr von fossilen Brennstoffen, Nachhaltigkeit und Digitalisierung sind nur einige der Bereiche, in denen der Norden dem Rest Europas vorauseilt. Seit sechs Jahrzehnten manifestiert die Messe HI Tech & Industry Scandinavia (http://www.hiindustryexpo.com/german) ihre Rolle als europäische Leitmesse für Maschinenbau und Hochtechnologien auf dem Messegelände Herning im Herzen Dänemarks. Vom 3. bis zum 5. Oktober 2023 geben hunderte Aussteller und ein reiches Rahmenprogramm die Zukunft in fünf industriellen Bereichen vor: Automatisierung und Robotik, Maschinen, Schweißtechnik und Produktionsanlagen, interne Logistik, Zuliefererbranche und Lebensmitteltechnologie.Technomania zeigt alles rund um Nachhaltigkeit und ZukunftstechnologienBesonders zukunftsweisend ist Dänemarks größtes Technologie-Event im Rahmen der Messe HI: das Zukunftsuniversum Technomania. Dort legt der dänische Ingenieurverband IDA zusammen mit Green Power Denmark einen besonderen Fokus auf grüne Energie, Elektrifizierung, Nachhaltigkeit, Zukunftstechnologie, Digitalisierung, Cyber-Sicherheit, Management und Startups. Dazu kommt noch die 3D TECH, bei der aktuelle und zukünftige 3D-Technologien im Vordergrund stehen. "Die zahlreichen Aussteller und Produktneuheiten in europäischen Schlüsselbranchen sind die Eckpfeiler der HI-Messe. Über 60 Jahre hat sich die HI als skandinavisches und europäisches Innovationszentrum etabliert, und in diesem Jahr stehen bei uns die zentralen Zukunftsthemen und Herausforderungen Europas an erster Stelle: Nachhaltiges und umweltfreundliches Wirtschaften, grüne Energie und die Digitalisierung, über die viele Ziele - auch Klimaziele - erst erreicht werden können", sagt Sisse Merrild Nielsen, Projektleiterin beim Veranstalter der HI, der MCH A/S.Besucherrekord erwartetDie letzte HI fand 2021 statt, trotz Corona kamen in 12 Messehallen 17.400 Besucher und 550 Aussteller zusammen. Während der Messe kommen Entscheidungsträger, Medien und Influencer zusammen, im Fokus steht dabei stets die Zukunft. Erwartet werden in diesem Jahr weit über 20.000 Besucher. "Mit Hilfe unserer Partner bringen wir die Branchen Europas mit zielgerichteten Ausstellern und hochaktuellen Konferenzen und Aktivitäten zusammen. So ist ein besonderer Schwerpunkt der Smart Company der Zukunft gewidmet, die Verwaltungs- und Produktionsprozesse auf ein neues Niveau der Effizienz hebt", erklärt Projektchefin Sisse Merrild Nielsen von MCH A/S. Zu den zahlreichen Ausstellern gehört auch das global agierende deutsche Unternehmen Rittal, marktführender Anbieter von Industrieschaltschränken und Klimatisierungslösungen für Maschinen und Anlagen: "Die HI-Messe gibt der Branche einen guten Einblick in die aktuellen Produktneuheiten, die live auf der Messe gezeigt werden, und wir freuen uns sehr darauf, unsere Kunden auf der Messe 2023 begrüßen zu dürfen", sagt Stefan Gluhovic, Country Sales Manager bei Rittal Dänemark.Die HI Tech & Industry Scandinavia gilt als eine der führenden europäischen Industriemessen und wird in der dänischen Stadt Herning von der MCH A/S veranstaltet. Zu den Schwerpunkten gehören die industriellen Schlüsselbranchen Automatisierung und Robotik, Maschinen und Anlagen, Schweißtechnik und Produktionsanlagen, interne Logistik, die komplette Zuliefererbranche und Lebensmitteltechnologie. Neben den Ausstellern genießt vor allem das umfassende Programm europäische Aufmerksamkeit, zumal Skandinavien in Schlüsseltechnologien wie grüner Energie, Digitalisierung und Elektromobilität sowie Abkehr von fossilen Brennstoffen an der Spitze steht. Seit 60 Jahren findet die Messe statt und ist damit nach der hannovermesse die zweitgrößte Leitmesse für die Industrie.Mehr Informationen: www.hiindustryexpo.com/germanPressekontakt:Kontakt: MCH Messecenter Herning, Vardevej 1, 7400 Herning, Dänemark,Jacob Rasmussen, ass. Project Manager, Tel.: +45 92 15 72 22,E-Mail: jra@mch.dk, Web: https://www.mch.dk/PR-Agentur: euromarcom public relations GmbH,Mühlhohle 2, 65205 Wiesbaden, Deutschland,Tel.: +49 (0)611-973150, E-Mail: team@euromarcom.de,Web: www.euromarcom.deOriginal-Content von: MCH Messecenter Herning, übermittelt durch news aktuell