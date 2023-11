Nachhaltigkeit beim Messebau

Moosburg (ots) -Auch in der Messebaubranche rückt das Thema Nachhaltigkeit zunehmend in den Mittelpunkt. Das Potenzial ist groß, denn für wenige Tage einer Messeveranstaltung kommen hunderte Messestände zum Einsatz. Für den Messestand fallen Produktion, Transport, Montage, Demontage und Rücktransport an. Doch auch beim Messebau ist Nachhaltigkeit wichtig und möglich.Messestand modular mit System bauenSpeziell beim Bau des Messtandes rentiert sich eine Investition in die Zukunft. Modulare Systeme für Wand und Boden lassen sich mehrfach verwenden und zur nächsten Messe nach Bedarf neugestalten. Wird der Messestand gemietet, dann kommt das Messesystem auch für andere Firmen zum Einsatz und sorgt so für eine bessere Energiebilanz. Hinzu kommt, dass bei der Verwendung von modularem System deutlich weniger Transportvolumen entsteht.Werden nachwachsende Rohstoffe wie FSC-zertifiziertes Holz oder Bambus und PVC-freie Teppichbahnen verwendet, diese in Transportboxen anstelle in Folie gelagert und transportiert, ist schon der erste Schritt getan.Beim Messebau Synergieeffekte nutzenAuf www.dein-messestand.com haben Ausstellerfirmen die Möglichkeit kostenlos bis zu 3 Messebauunternehmen ein Angebot für den Messestand zu erhalten und dabei auch den Aspekt Nachhaltigkeit als Kriterium festzulegen. Optimal für einen aussagekräftigen Vergleich.Bei Dein Messestand sind inzwischen Messebauunternehmen vertreten, welche ihren kompletten Fuhrpark auf Elektrofahrzeuge umgestellt haben und den benötigten Strom durch eigene Photovoltaikanlagen, gebaut auf den Dächern ihrer Betriebsstätten, beziehen.Weiter können nur Messebauunternehmen herangezogen werden die in der Region der Messe angesiedelt sind und somit kurze Transportwege haben oder solche die bereits für andere Aussteller auf der Messe einen Stand bauen und bei Transport und Montage Synergieeffekte nutzen können.Größer gedacht: Nachhaltigkeit und MessenDas Thema Nachhaltigkeit kann man auch eine Stufe größer anlegen und zwar auf der Ebene Messeveranstaltung. Auf den ersten Blick sind Messen alles andere als umweltverträglich, denn vor allem auf internationalen B2B Messen Reisen Firmen als Aussteller aus aller Welt an einen Messeort.Bei genauerer Betrachtung wird damit jedoch Reiseaufkommen kompensiert. Denn auf Messen werden gebündelt Produkte, Services und innovative Entwicklungen dargestellt. Messebesucher können also mit einer Reise zu einer Messe, mehrere Reisen zu Anbietern ersetzen und optimal vergleichen.Die deutsche Messewirtschaft hat bereits reagiert und macht Nachhaltigkeit zum Bestandteil ihrer Ausschreibungsprozesse, indem sie entsprechende Kriterien für Produkte und Dienstleistungen festsetzt. Sie hat den Anspruch, bis spätestens 2025 zu 100 Prozent Ökostrom zu nutzen, wassersparende Techniken einzusetzen und Abfall zu vermeiden. An den Messestandorten soll die Ladeinfrastruktur für Elektromobilität ausgebaut, die An- und Abreise mit öffentlichen Verkehrsunternehmen möglichst klimaneutral gehandelt und der messenahe Logistik-Verkehr optimiert werden.Pressekontakt:Bastian VelonavyTel: 08761-7206680Mail: b.velonavy@dein-service.comDein Service GmbHMünchener Str. 685368 Moosburg a. d. IsarOriginal-Content von: Dein Service GmbH, übermittelt durch news aktuell