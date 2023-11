Nachhaltigkeit in der Krise? lautet das Leitthema der 10. Fair Finance Week

Frankfurt am Main (ots) -Ist Nachhaltigkeit in Krisenzeiten noch angesagt? Sind in Zeiten von Krieg in Europa und der daraus entstandenen Energiekrise, verbunden mit weltweiter Inflation so wichtige Themen wie Ökologie, Klimaschutz, Biodiversität und Einhaltung der ESG-Kriterien gefährdet? Welche Wege nehmen Finanzströme? Drohen Fragen nach sozialer Gerechtigkeit und Verbundenheit ihre Aufmerksamkeit zu verlieren? Dieser und weiteren Fragen widmet sich die Fair Finance Week vom 6. bis 10. November 2023 in Frankfurt.In ihrem Jubiläumsjahr 2023 bringt die 10. Fair Finance Week Frankfurt erneut Experten aus Gesellschaft, Politik, Wissenschaft, Finanzwirtschaft und interessierte Teilnehmer zusammen, um Impulse für Nachhaltigkeit zu setzen. Die hybriden Veranstaltungen finden eine Woche lang jeden Abend ab 19:00 Uhr statt. Die Teilnahme an der vom Fair Finance Network Frankfurt organisierten Veranstaltung ist kostenlos und richtet sich an alle Interessierten.Der Eröffnungsabend startet die Woche mit dem Thema "Der Verlust der Artenvielfalt als großer Bruder der Klimakrise". Die Keynote-Speakerin Dr. Frauke Fischer meint dazu: "Die Natur ist der größte Wirtschaftssektor und unsere beste und zuverlässigste Dienstleisterin. Dennoch zerstören wir sie und machen uns vor, dass ihre Leistungen jederzeit einfach zu ersetzen wären. Ein fataler Irrtum! Während es beim Klimawandel um die Frage geht "Wie leben wir in Zukunft?", geht es beim Verlust der Artenvielfalt um die Frage "Leben wir in Zukunft noch?".Am Dienstag geht es darum, wie Soziales und die Verbundenheit der Ökonomie wieder gestärkt werden können. "Eine solche Transformation muss und kann von Angst befreit werden - im Gegenteil - sie kann Freude bereiten und zu einem neuen Wir und Verbundenheit führen", betont Katja Diehl, Mobilitätsexpertin und Buchautorin, die den Abend mit einem Impuls eröffnet.Weitere spannende Impulse liefern im Laufe der Woche unter anderem Sophie Kazmierczak, Vorständin Bundesinitiative Impact Investing, Prof. Dr. Christian Thier, Professor für Finanzmärkte Frankfurt University of Applied Sciences sowie Prof. Dr. Rainer Quitzow, Bereichssprecher "Energiewende und gesellschaftlicher Wandel" am Forschungsinstitut für Nachhaltigkeit/Helmholtz-Zentrum Potsdam.Die Themen der Abende im Überblick:Montag, 6.11.: Der Verlust der Artenvielfalt als großer Bruder der KlimakriseDienstag, 7.11.: Soziales und Verbundenheit stärken?Mittwoch, 8.11.: Jung vs. Alt: Sinnhaftigkeit und Rentabilität in der GeldanlageDonnerstag, 9.11.: Die Donut-Ökonomie als Kompass für nachhaltige Stadt- und FinanzmarktentwicklungFreitag, 10.11.: Nachhaltigkeit in der Krise?Mehr zum Programm, den Referenten, zur Arbeit des Fair Finance Network und zu der Fair Finance Week erhalten Sie unter: fair-finance-frankfurt.de. (https://fair-finance-frankfurt.de/)Über das Fair Finance NetzwerkDas Fair Finance Network Frankfurt ist eine Kooperation von Banken und Finanzorganisationen am Finanzplatz Frankfurt am Main, die sich mit gemeinsamer Bildungs- und Öffentlichkeitsarbeit für die Stärkung der nachhaltigen Finanzwirtschaft einsetzen. Mitglieder sind die Evangelische Bank Frankfurt, GLS Bank, Invest in Visions, Oikocredit Hessen-Pfalz und Triodos Bank Deutschland.Kontakt für die Presse:Florian Kossflorian.koss@triodos.de069-7171-9183Hinweis an die Redaktionen:Wir würden uns freuen, wenn wir Sie an einem oder mehreren der Abende vor Ort oder alternativ online begrüßen dürfen. Sollten Sie Fragen haben oder z. B. für Statements von Referenten Kontaktinformationen benötigen, können Sie sich gerne an uns wenden.Original-Content von: Triodos Bank, übermittelt durch news aktuell