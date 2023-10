Nachhaltige Mobilität fördern: BearingPoint jetzt auch Team Consultant für das Team Sonnenwagen Aachen

Frankfurt am Main (ots) -Das zukunftsweisende Projekt des Solarrennwagen-Teams der RWTH Aachen und der FH Aachen zeigt das enorme Potenzial von Solarenergie, deutscher Ingenieurskunst und innovativen sowie nachhaltigen Mobilitätskonzepten. Die Management- und Technologieberatung BearingPoint unterstützt das Team Sonnenwagen Aachen e.V. seit 2021 als Innovationspartner und seit Neuestem auch als Team Consultant. "Mit dem neuen Solarmobil wird das Sonnenwagen-Team bei der World Solar Challenge 2023 in Australien ganz vorne mitfahren", sagt Christoph Landgrebe, Partner und Automotive-Experte bei BearingPoint.Der neueste Solarrennwagen des Teams Sonnenwagen Aachen e.V. "Covestro Adelie" - benannt nach dem besonders aerodynamischen Adelie Pinguin - steht bereits in den Startlöchern für die Ende Oktober stattfindende World Solar Challenge 2023 in Australien. BearingPoint fördert seit 2021 das innovative und nachhaltige Mobilitätsprojekt als Innovationspartner (https://www.bearingpoint.com/de-de/insights-events/sonnenwagen/) und ist seit 2023 auch Team Consultant. Ziel der Partnerschaft ist es, das Team Sonnenwagen Aachen mit Beratungsleistungen, insbesondere im Bereich Projektmanagement und Teamführung, zu unterstützen und somit technische Innovation und nachhaltige Mobilität zu fördern."Das Team Sonnenwagen Aachen hat wieder großartige Arbeit geleistet. Mit dem neuen Solarrennwagen zeigt das junge Studententeam aufs Neue, wie man mit Innovation, hoher Ingenieurskunst und hervorragender Teamarbeit kniffelige Projekte erfolgreich verwirklichen kann. Das Team ist am Puls der Zeit, setzt neue Maßstäbe im Bereich der Solarrennwagen und liefert damit auch eine Blaupause für die nachhaltige Mobilität, die wir für eine klimaneutrale Zukunft brauchen. Es ist für uns eine Herzensangelegenheit, das Team mit unserer Expertise zu unterstützen und ich bin mir sicher: Das Team Sonnenwagen Aachen wird mit dem neuen Modell bei der World Solar Challenge 2023 in Australien um den begehrten Titel mitfahren. Wir drücken dem Team fest die Daumen und wünschen eine siegreiche Fahrt aufs Podium", sagt Christoph Landgrebe, Partner und Automotive-Experte bei BearingPoint.Als amtierender Europameister zum wichtigsten Solarrennen des JahresDas Team Sonnenwagen Aachen reist Ende Oktober 2023 als amtierender Europameister nach Australien zur World Solar Challenge 2023. Bei der iLumen European Solar Challenge 2022 dominierten die beiden Solarrennwagen vom Team Sonnenwagen Aachen das Rennen und fuhren nicht nur Rundenrekorde ein, sondern auf den ersten beiden Plätzen ins Ziel - als Europameister und Vizeeuropameister. Beste Voraussetzungen, um mit dem neuen Modell bei der World Solar Challenge 2023 vom 22. bis 29. Oktober auf der 3.000 Kilometer Strecke im australischen Outback das Rennen zu machen.Emissionsfreier Solarrennwagen der SpitzenklasseSeit acht Jahren tüfteln die Student:innen der RWTH Aachen und der FH Aachen an immer effizienteren Modellen ihres Solarrennwagens. Am 5. Juni 2023 präsentierte das Team das neueste Modell ihres Sonnenwagens der Öffentlichkeit. Mit einem neuen selbstentwickelten Motor und einer Batteriekapazität von 6 kWh gelingt eine Reichweite von 600 Kilometern, ohne dass die Solarzellen dafür Strom liefern müssen. Zum Vergleich: Ein herkömmliches E-Auto kommt mit der gleichen Kapazität nur ca. 60 Kilometer weit. Die im Rennwagen verbauten Solarzellen neuester Generation haben im Vergleich zu den vorherigen Modellen einen noch höheren Wirkungsgrad. Und durch die ausgetüftelte Aerodynamik ist der Covestro Adelie ein emissionsfreier Solarrennwagen der absoluten Spitzenklasse. Besser, schneller und ausdauernder als alle vorherigen Sonnenwagen-Modelle.Leon Rahmen, Schatzmeister und Leiter Sponsoring bei Sonnenwagen Aachen e.V.: "Wir freuen uns sehr, dass wir BearingPoint nicht nur als einen starken Innovationspartner an Bord haben, sondern jetzt auch als Team Consultant dazugewinnen konnten. Die ausgewiesene Beratungsexpertise von BearingPoint macht uns noch stärker auf dem Weg zum nächsten Titel. Gemeinsam optimieren wir damit unsere Arbeitsprozesse und gleichzeitig die Zusammenarbeit der einzelnen Crews. Davon profitiert das gesamte Projekt. Wir sind optimal aufgestellt, um bei der World Solar Challenge 2023 und den kommenden Rennen mit unserem neuen Solarrennwagen Covestro Adelie um die begehrten Titel mitzufahren."Über BearingPointBearingPoint ist eine unabhängige Management- und Technologieberatung mit europäischen Wurzeln und globaler Reichweite. Das Unternehmen agiert in drei Geschäftsbereichen: Consulting, Products und Capital. Consulting umfasst das klassische Beratungsgeschäft mit dem Dienstleistungsportfolio People & Strategy, Customer & Growth, Finance & Risk, Operations sowie Technology. Im Bereich Products bietet BearingPoint Kunden IP-basierte Managed Services für geschäftskritische Prozesse. Capital deckt die Aktivitäten im Bereich M&A, Ventures, und Investments von BearingPoint ab.Zu BearingPoints Kunden gehören viele der weltweit führenden Unternehmen und Organisationen. 