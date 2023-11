Nachhaltig auf allen Ebenen / BLM veröffentlicht Erklärung nach dem Deutschen Nachhaltigkeitskodex (DNK)

München (ots) -Das Thema Nachhaltigkeit hat für die Bayerische Landeszentrale für neue Medien (BLM) schon seit einigen Jahren einen hohen Stellenwert: So veröffentlicht die Landeszentrale nicht nur regelmäßig Nachhaltigkeitsberichte (https://www.blm.de/de/wir-informieren/publikationen/nachhaltigkeitsbericht.cfm), sondern hat vor gut einem Jahr auch den Nachhaltigkeitspakt Medien Bayern (https://www.blm.de/de/wir-foerdern/nachhaltigkeit/nachhaltigkeitspakt_medien_by.cfm) ins Leben gerufen, der bayerische Medienunternehmen dabei unterstützt, aktiv an der Gestaltung einer nachhaltigen Medienwirtschaft mitzuwirken. Ganz aktuell hat sich die BLM der Herausforderung gestellt, eine Erklärung nach dem Deutschen Nachhaltigkeitskodex (https://www.deutscher-nachhaltigkeitskodex.de/de/bericht/berichte-einsehen/) (DNK) zu veröffentlichen und damit ihre Leistungen im Bereich der Nachhaltigkeit zu dokumentieren.Dr. Thorsten Schmiege, der Präsident der BLM: "Die Vision der Landeszentrale ist es, den Nachhaltigkeitsgedanken auszubauen und zu einem festen Bestandteil der eigenen Kultur, aber auch der bayerischen Medienwirtschaft zu machen. Dabei setzt sich die Landeszentrale, die seit Jahren die Digitalisierung und Technisierung der Medien mitgestaltet, für eine innovative Weiterentwicklung der Medienlandschaft im Sinne der Nachhaltigkeit ein. Die jetzt veröffentlichte Erklärung nach dem Deutschen Nachhaltigkeitskodex ist ein weiterer wichtiger Schritt mit Blick auf unser Engagement."Der Deutsche Nachhaltigkeitskodex ist ein anerkannter Berichtsstandard, der vom Rat für Nachhaltige Entwicklung ins Leben gerufen wurde. Der DNK macht die Nachhaltigkeitsleistungen von Unternehmen dabei am Beispiel von 20 Kriterien in den Bereichen Strategie, Prozessmanagement, Umwelt und Gesellschaft sichtbar, vergleichbar und objektivierbar.Pressekontakt:Bayerische Landeszentrale für neue Medien (BLM)Stefanie RegerPressesprecherinTel.: 089 63808-315E-Mail: stefanie.reger@blm.deOriginal-Content von: BLM Bayerische Landeszentrale für neue Medien, übermittelt durch news aktuell