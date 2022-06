Nachfrage der Verbraucher nach umweltfreundlichen Lifestyle-Produkten: Thailand setzt auf Kreativität und Technologie

Bangkok (ots/PRNewswire) -Thailändische Hersteller von Dekorationsartikeln, Möbeln, Mode und anderen Lifestyle-Produkten haben die weltweit steigende Nachfrage der Verbraucher nach umweltfreundlichen Produkten antizipiert, indem sie innovative Lösungen auf der Grundlage lokal verfügbarer Bioressourcen geschaffen und sich im Einklang mit dem Wirtschaftsmodell des Landes, Bio-Circular-Green (BCG), und der Agenda für nachhaltige Entwicklung zunehmend für Recycling eingesetzt haben. Das sagten thailändische Beamte und Geschäftsleute kürzlich auf einem BCG-Symposium und einer Ausstellung in Bangkok.Die thailändische Regierung hat das BCG-Wirtschaftsmodell zur nationalen Agenda gemacht, um eine nachhaltige wirtschaftliche Entwicklung zu fördern und zur Erreichung von Umwelt- und Klimazielen beizutragen. Thailand hat BCG auch zu einem Schwerpunkt seines Vorsitzes bei den Treffen der Asien-Pazifik-Wirtschaftskooperation (APEC) 2022 erklärt.„Thailand steht an vorderster Front und leistet Pionierarbeit bei den BCG-Richtlinien. Wir unterstützen und fördern thailändische Designer, designbasierte Unternehmen sowie thailändische Start-ups, so dass viele zu Vorbildern für die Branche werden", erklärte M.L. Kathathong Thongyai, ein leitender Angestellter in der Abteilung für internationale Handelsförderung (DITP) am Handelsministerium.Verbraucher und Unternehmen weltweit werden zunehmend zu umweltbewussten Bürgern. Die Umfrage der Global Sustainability Study 2021 hat ergeben, dass 85 Prozent der Menschen weltweit angeben, ihr Kaufverhalten in den letzten fünf Jahren in Richtung Nachhaltigkeit verändert zu haben.Thailändische Unternehmen, die für ihre Handwerkskunst bekannt sind, nutzen Design und Technologie bei der Umwandlung von Natur- und Industrieabfällen, um eine Vielzahl von Produkten herzustellen, die Verbraucher begeistern und gleichzeitig nachhaltig sind.„Wir verwenden schon seit geraumer Zeit Verschnitte, Holzabfälle und Sägemehl in den Produkten, die wir nach Japan und anderswo exportieren. Jetzt aber packen wir das Problem an den Wurzeln, indem wir das Zero-Waste-Ziel von Anfang an ins Design mit einbeziehen", so Jirachai Tangkitngamwong, F&E- und Marketingdirektor von Deesawat Industries, einem Möbel- und Bodenbelagshersteller, der auf der Mailänder Designwoche seine neuen Kollektionen vorgestellt hat.Das Unternehmen ist einer der Empfänger des DEWA/DEWI-Labels, ein Akronym, das für Design from Waste of Agriculture und Design from Waste of Industry steht und von der thailändischen Regierung zur Förderung von Initiativen zur kreativen Nutzung von Recycling und zur Entwicklung umweltfreundlicher neuer Materialien bei der Herstellung von Lifestyle-Produkten herausgegeben wird.Ein weiterer Etikettenempfänger, New Arriva, besser bekannt für seine Marke Qualy, produziert Dekorationsartikel aus natürlichen Materialien und recycelten alten Fischernetzen, Plastiktüten und Flaschen. Das Unternehmen, ein regelmäßiger Teilnehmer an Heimdekorationsmessen in aller Welt, exportiert seine umweltfreundlichen Waren in über 50 Länder.Ein Modeschuhhersteller namens UPCYDE, der sich zum Ziel gesetzt hat, die Nachhaltigkeit in der Mode- und Landwirtschaftsbranche voranzutreiben, indem er einen Teil der riesigen Menge landwirtschaftlicher Abfälle wiederverwertet, hat das Label ebenfalls erhalten. UPCYDE mischt getrocknete Bananenblätter mit Gummi zu einem haltbareren Material, das es Blattleder nennt.Da Nachhaltigkeit zum gesellschaftlichen Ziel wird, das die Welt prägt, erwartet sowohl die Hersteller von umweltfreundlichen Produkten als auch die Verbraucher ein vielversprechendes Potenzial, das Hoffnung auf eine grünere Welt macht.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1843904/BetheChange_DITP2.jpgPressekontakt:DITP,pr@ditp.go.thOriginal-Content von: Department of International Trade Promotion, Ministry of Commerce, Thailand, übermittelt durch news aktuell