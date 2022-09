Der Nachfolger von Cathie Wood? Dieser Mann könnte der nächste Leiter von Ark Invest sein - so denkt er darüber

Der von Cathie Wood geleitete und vielbeachtete Fonds Ark Invest verdoppelt die übergreifende Idee, dass neu entstehende Innovationsplattformen die Weltwirtschaft radikal verändern werden, indem er eine neue Position als Chef-Zukunftsforscher schafft. Das Unternehmen betraut seinen ehemaligen Forschungsleiter, der einen Bachelor of Science in Maschinenbau vom Massachusetts Institute of Technology (MIT) hat, mit dieser Aufgabe. Was ist passiert: Laut einer Pressemitteilung vom Mittwoch… Hier weiterlesen