Nacco Industries Aktie: Reine Nervensache!

Die Dividendenrendite von Nacco Industries beträgt derzeit 2,41 Prozent, was nur leicht über dem Branchenmittel von 2,27 Prozent liegt. Unsere Analysten bewerten die Dividendenpolitik daher neutral.

In den letzten 12 Monaten verzeichnete Nacco Industries eine Performance von 2,99 Prozent. Im Vergleich dazu stiegen ähnliche Aktien aus der "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch"-Branche im Durchschnitt um 20,43 Prozent, was bedeutet, dass Nacco Industries um 17,44 Prozent unterperformt hat. Auch im Sektorvergleich lag die Rendite von Nacco Industries um 17,44 Prozent unter dem Durchschnitt, was zu einer schlechten Bewertung in dieser Kategorie führt.

Die 200-Tage-Linie (GD200) der Nacco Industries liegt derzeit bei 34,58 USD, was zu einer guten Einstufung führt, da der Aktienkurs selbst bei 36,67 USD aus dem Handel ging, was einem Abstand von +6,04 Prozent entspricht. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage bei 35,03 USD, was einer Differenz von +4,68 Prozent entspricht und damit ein neutrales Signal ergibt. Zusammenfassend lautet der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume daher "gut".

Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) beträgt derzeit 15,7 und liegt damit 50 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 31. Aus fundamentaler Sicht ist die Aktie somit unterbewertet, was zu einer guten Bewertung auf dieser Stufe führt.