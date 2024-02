Nabors Industries Aktie: Was ist jetzt angebracht?

Weitere Suchergebnisse zu "Noble Rock Acquisition Corp":

Der Relative Strength Index (RSI) für die Nabors Industries-Aktie zeigt einen Wert von 32 für die letzten 7 Tage. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher eine "Neutral"-Bewertung erhält. Der 25-Tage-RSI liegt bei 40,21, was ebenfalls auf eine neutrale Bewertung hindeutet. Somit ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Bewertung für Nabors Industries nach der RSI-Analyse.

Die Auswertung der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt, dass es im vergangenen Monat keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. In Bezug auf die Intensität der Diskussionen erhielt das Unternehmen jedoch ein "Schlecht"-Rating, da es weniger Beachtung von den Anlegern erhielt.

Die technische Analyse zeigt, dass der 200-Tage-Durchschnitt bei 99,71 USD liegt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt, da der letzte Schlusskurs bei 85,18 USD deutlich darunter liegt. Hingegen liegt der 50-Tage-Durchschnitt bei 80,97 USD, was zu einer "Gut"-Bewertung führt, da der letzte Schlusskurs darüber liegt.

Insgesamt wird die Nabors Industries-Aktie auf Basis der trendfolgenden Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Die Analysteneinschätzung zeigt, dass die Aktie der Nabors Industries langfristig als "Gut"-Titel eingestuft wird. Von insgesamt 18 Analysten erhielt die Aktie 1 "Gut"-Bewertung und keine "Neutral" oder "Schlecht"-Bewertungen. Die Analysten erwarten ein Kursziel von 200 USD, was einer "Gut"-Einstufung entspricht.

Insgesamt erhält die Nabors Industries-Aktie daher eine "Gut"-Bewertung auf Basis aller Analystenschätzungen.