Nabors Industries Aktie: Was geht denn hier ab?

Der Relative Strength Index (RSI) der Nabors Industries liegt bei 60,44 und weist auf eine neutrale Situation hin. Dies bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Eine ähnliche Einschätzung ergibt sich auch aus dem RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt und einen Wert von 61 anzeigt. Insgesamt wird die Bewertung für diese Kategorie als "Neutral" eingestuft.

In den sozialen Medien wurde Nabors Industries in den letzten zwei Wochen von privaten Nutzern ebenfalls neutral bewertet. Allerdings wurden in den letzten Tagen überwiegend negative Themen rund um den Wert diskutiert. Insgesamt lässt die Anleger-Stimmung daher die Einstufung "Neutral" zu.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt, dass sich die Stimmungslage der Anleger in den letzten Monaten zunehmend eingetrübt hat. Dies führt zu einer Bewertung als "Schlecht". Jedoch wurde das Unternehmen mehr diskutiert als üblich und erfuhr zunehmende Aufmerksamkeit der Anleger, was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält die Nabors Industries-Aktie daher ein "Schlecht"-Rating.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Nabors Industries von 82,5 USD mit 21,96 Prozent Entfernung vom GD200 (105,72 USD) ein "Schlecht"-Signal darstellt. Auch der GD50 weist mit einem Kurs von 92,95 USD und einem Abstand von -11,24 Prozent ein "Schlecht"-Signal auf. Zusammenfassend wird der Kurs der Nabors Industries-Aktie als "Schlecht" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.