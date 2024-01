Nabors Industries Aktie: Kaufen, verkaufen oder halten?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für Nabors Industries wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis betrachtet. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 72,3 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie überkauft ist und daher als "Schlecht" eingestuft wird. Beim 25-Tage-RSI zeigt sich hingegen eine neutrale Bewertung, da die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist.

Die technische Analyse auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses ergibt, dass Nabors Industries derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes liegt bei 104,4 USD, während der Aktienkurs bei 75,93 USD um -27,27 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage von 87,25 USD führt zu einer Einstufung als "Schlecht".

Die Analysteneinschätzung auf langfristiger Basis stuft die Aktie als "Neutral" ein, basierend auf den Bewertungen von insgesamt 18 Analysten. Dabei wurden 2 "Gut", 3 "Neutral" und 0 "Schlecht" Bewertungen abgegeben. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 220 USD, was einer Erwartung von 189,74 Prozent entspricht und somit zu einer "Gut"-Einstufung führt.

In Bezug auf Sentiment und Buzz zeigt die Analyse, dass sich die Stimmung für Nabors Industries in den letzten Wochen kaum verändert hat, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Allerdings weisen unsere Programme auf eine gesteigerte Aktivität in den sozialen Medien hin, was auf ein zunehmendes Interesse der Marktteilnehmer an dieser Aktie hindeutet und zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher mit "Gut" bewertet.