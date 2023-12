Nabaltec Aktie: Der absolute Durchbruch ist da!

Die Nabaltec AG wird derzeit charttechnisch bewertet. Der aktuelle Kurs von 19,2 EUR liegt 2,02 Prozent über dem GD200 von 18,82 EUR, was ein "Neutral"-Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 15,5 EUR, was einem Kursabstand von +23,87 Prozent entspricht und somit ein "Gut"-Signal darstellt. Zusammenfassend wird der Aktienkurs von Nabaltec als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt werden. Daher wird die Aktie mit "Neutral" bewertet. Die Kommunikationsfrequenz hat sich ebenfalls nicht signifikant verändert. Insgesamt erhält Nabaltec daher ein "Neutral"-Rating auf dieser Stufe.

In den letzten zwei Wochen wurde Nabaltec von privaten Nutzern in sozialen Medien überwiegend positiv bewertet. Die Auswertung der Kommentare und Beiträge deutet darauf hin, dass in den letzten Tagen hauptsächlich positive Themen rund um den Wert angesprochen wurden. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher die Einstufung als "Gut". Die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt ergibt somit eine "Gut"-Einstufung.

In fundamentaler Hinsicht weist das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Nabaltec einen Wert von 11 auf. Im Vergleich zu anderen Werten aus der Branche "Chemikalien" (KGV von 102,53) liegt die Aktie unter dem Durchschnitt und wird daher als unterbewertet eingestuft. Somit erhält Nabaltec eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe.