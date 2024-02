Nabaltec Aktie: Nichts mehr zu lachen!

Die technische Analyse zeigt, dass der Aktienkurs von Nabaltec derzeit 9,49 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage liegt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Schlecht" führt. Über die letzten 200 Tage beträgt die Distanz zum gleitenden Durchschnitt jedoch 13,52 Prozent, was auch als "Schlecht" eingestuft wird. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume als "Schlecht" bewertet.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils positiv. An einem Tag war das Stimmungsbarometer grün, und es gab keine negativen Diskussionen. An einem weiteren Tag waren die Anleger größtenteils neutral eingestellt. In den letzten ein bis zwei Tagen wurde auch verstärkt über positive Themen im Zusammenhang mit dem Unternehmen Nabaltec diskutiert. Aufgrund dieser positiven Entwicklungen wird die Aktie insgesamt mit "Gut" bewertet.

In Bezug auf die Dividende schüttet Nabaltec derzeit eine Dividendenrendite von 1,57 % aus, was 3,62 Prozentpunkte weniger als der Branchendurchschnitt von 5,19 % ist. Aufgrund des niedrigeren Ertrags wird die Einstufung hier als "Schlecht" vorgenommen.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Materialien" liegt die Rendite von Nabaltec um 37,48 Prozent unter dem Durchschnitt. Die "Chemikalien"-Branche verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine mittlere Rendite von -18,3 Prozent, wobei Nabaltec mit 19,17 Prozent auch hier deutlich darunter liegt. Diese Entwicklung führt zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" in dieser Kategorie.