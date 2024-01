Nabaltec Aktie: Jetzt geht’s richtig los!

Weitere Suchergebnisse zu "AT&T":

Die technische Analyse der Nabaltec-Aktie zeigt, dass sich diese derzeit in einem neutralen bis guten Trend befindet. Der 200-Tages-Durchschnitt liegt bei 18,74 EUR, während der letzte Schlusskurs bei 19,1 EUR liegt, was einer Abweichung von +1,92 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung. Betrachtet man hingegen den 50-Tages-Durchschnitt, so liegt dieser bei 15,75 EUR, während der letzte Schlusskurs um 21,27 Prozent darüber liegt. Dadurch erhält die Nabaltec-Aktie ein "Gut"-Rating auf kurzfristiger Basis.

Der Relative Strength Index (RSI) deutet ebenfalls auf eine positive Entwicklung hin. Der RSI liegt bei 15,66, was auf eine überverkaufte Situation hindeutet und somit zu einer "Gut"-Bewertung führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 36 und wird daher als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält die Nabaltec-Aktie in dieser Kategorie eine "Gut"-Bewertung.

Im Branchenvergleich hat die Nabaltec-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -32,43 Prozent erzielt, was 27,37 Prozent unter dem Durchschnitt des Sektors "Materialien" liegt. Auch im Vergleich zur Branche "Chemikalien" liegt die Aktie aktuell 27,37 Prozent unter dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit "Schlecht" bewertet.

Die Anleger-Stimmung in sozialen Medien zeigt sich als neutral bis positiv, was zu einer insgesamt "Gut"-Einstufung führt.

Insgesamt ergibt die technische Analyse und die Bewertung durch Anleger eine überwiegend positive Einschätzung der Nabaltec-Aktie.