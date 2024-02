Naas TechnologyADR Aktie: Was die Zahlen bedeuten!

In den letzten zwei Wochen wurde Naas von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet. Dies ist das Ergebnis einer Auswertung der diversen Kommentare und Wortmeldungen, die sich in den vergangenen Wochen mit diesem Wert befasst haben. Die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene erlaubt daher die Einstufung "Gut", so die Schlussfolgerung unserer Redaktion.

Von insgesamt 1 Analystenbewertungen aus den vergangenen zwölf Monaten für die Naas-Aktie sind 1 Einstufungen "Gut", 0 "Neutral" und 0 "Schlecht". Dies führt zu einem Durchschnitts-Rating von "Gut" für das Wertpapier. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates zu Naas vor. Die durchschnittlichen Kursziele ergeben einen potenziellen Anstieg der Aktie um 169,46 Prozent vom letzten Schlusskurs (1,67 USD) ausgehend. Die sich daraus ableitende Empfehlung ist "Gut".

Auf Basis des Relative Strength-Index ist die Aktie der Naas ein Neutral-Titel. Der RSI7 beträgt 43,4, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, und der RSI25 beträgt 47,06, was ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Insgesamt ergibt sich somit ein Gesamtranking "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Wer aktuell in die Aktie von Naas investiert, kann bei einer Dividendenrendite in Höhe von 0 % gegenüber dem Branchendurchschnitt einen geringeren Ertrag in Höhe von 3,44 Prozentpunkten erzielen. Dies führt zu einer Bewertung "Schlecht" für die Ausschüttungspolitik des Unternehmens.