Naas TechnologyADR Aktie: Da verbrennt man sich die Finger!

In den letzten Wochen wurde eine Zunahme negativer Kommentare über Naas in den sozialen Medien beobachtet. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigt, dass die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Die Häufigkeit der Beiträge zu Naas deutet darauf hin, dass das Unternehmen derzeit viel Aufmerksamkeit von Anlegern erhält. Dies führt zu einem insgesamt "Schlecht"-Rating.

Die Analysten haben in den letzten zwölf Monaten 1 positive, 0 neutrale und 0 negative Einschätzungen abgegeben, was im Durchschnitt zu einer "Gut"-Bewertung führt. Es gibt keine aktuellen Analystenupdates zu Naas, aber das durchschnittliche Kursziel liegt bei 4,5 USD, was einer "Gut"-Empfehlung von 196,05 Prozent entspricht.

Die Dividendenrendite von Naas liegt derzeit bei 0 %, was unter dem Branchendurchschnitt von 3,37 % liegt und daher als "Schlecht" eingestuft wird.

In der technischen Analyse ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs von 5,33 USD für Naas, während der aktuelle Kurs bei 1,52 USD liegt. Dies führt zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht".

Insgesamt erhält die Naas-Aktie aufgrund der negativen Stimmung, der Dividendenrendite und der technischen Analyse eine Gesamtbewertung von "Schlecht".