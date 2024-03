Naas TechnologyADR Aktie: Bloß aufpassen!

Die technische Analyse zeigt, dass die Naas-Aktie derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der gleitende Durchschnittskurs (GD200) liegt bei 3,52 USD, während der aktuelle Kurs der Aktie bei 1,23 USD liegt, was einer Abweichung von -65,06 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) von 1,45 USD weist eine Abweichung von -15,17 Prozent auf. Insgesamt ergibt sich daher eine Bewertung als "Schlecht".

Der Relative Strength Index (RSI) der Naas-Aktie zeigt, dass diese derzeit überverkauft ist. Der RSI der letzten 7 Tage liegt bei 20, während der RSI auf 25-Tage Basis bei 60,73 liegt und somit als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating für Naas.

In Bezug auf die Dividendenrendite weist Naas derzeit eine Rendite von 0 % auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 3,48 %. Somit wird die Dividendenrendite als "Schlecht" eingestuft.

Die Anleger-Stimmung bei Naas ist insgesamt besonders positiv. In den Diskussionsforen und sozialen Medien wurden in den letzten Wochen überwiegend positive Themen diskutiert, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt. Somit ergibt sich insgesamt eine positive Einschätzung in Bezug auf die Anleger-Stimmung.