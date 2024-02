Na, was hat Dividendenaktie Realty Income wohl mit Decathlon zu tun?

Realty Income (WKN: 899744) und Decathlon? Na klar! Die offensichtliche Schnittmenge dieser beiden Namen sind die Immobilien. Als Sport-Einzelhändler und als REIT, der sich vorwiegend auf Immobilien im Einzelhandel spezialisiert, sind die Geschäfte die Schnittmenge, die für uns als Investoren ebenfalls interessant ist.

Genau das ist es auch, was Realty Income am 7. Februar dieses Jahres öffentlich bekannt gegeben hat: Der US-REIT übernimmt die 82 Filialen von Decathlon. Für 527 Mio. Euro wechseln nach Unternehmensangaben des REITs 82 Immobilien den Besitzer. Die sich wiederum vorwiegend in Deutschland, Frankreich, Spanien, Italien und Portugal befänden.

Soweit, so gut. Nehmen wir den Decathlon-Deal heute einmal zum Anlass um zu überprüfen, was das für Realty Income heißt. In irgendeiner Weise natürlich Wachstum. Aber wie viel?

Realty Income: Ein vergleichsweise kleiner Deal?

Der Deal mit Decathlon ist für Realty Income ein klarer Win. Wie der REIT ebenfalls herausstellt, sind die Sportfachmärkte überaus umsatzstark. Mit 15,4 Mrd. Euro Umsatz besteht ein vergleichsweise solides Fundament. Sowie die Möglichkeit, den Deal potenziell noch weiter auszubauen. Derzeit besitzt Decathlon nach Angaben von Realty Income insgesamt 1.751 Immobilien. Der Verkauf der bisherigen Immobilien entspricht daher lediglich einem kleinen Teil.

Trotzdem ist ein Investitionsvolumen von 527 Mio. Euro für Realty Income in letzter Zeit vergleichsweise gering. Der REIT kaufte sich zuletzt Spirit Realty Capital für 9,3 Mrd. US-Dollar mit neuen Aktien. Auch die Übernahme des VEREIT im Jahre 2021 ist in einem in etwa gleichen Volumen und in Aktien über die Bühne gegangen. Wir sehen daher: Ein Deal über 527 Mio. Euro ist für den REIT vergleichsweise gering. Zumal zuletzt auch Beteiligungen an Casinos für 1,7 Mrd. US-Dollar und 950 Mio. US-Dollar eingegangen worden sind.

Der Decathlon-Deal zeigt jedoch trotzdem: Realty Income ist weiterhin in der Lage, interessante Zukäufe zu tätigen, die ins eigene Portfolio passen. Mit derzeit 13.250 Immobilien führen die 82 neuen Einheiten zu einem Sprung über 13.300 Immobilien, keine Frage. Der rein mengenmäßige Zuwachs liegt trotzdem bei gerade einmal 0,6 %. Insofern können wir sagen: Voraussichtlich führt das zu einem eher geringen Effekt im Zahlenwerk des REITs.

Die Qualität der Diversifikation

Gerade die letzten Zahlen zeigen jedoch die Qualität der Diversifikation. Realty Income ist ein mittlerweile so breit gestreuter REIT, dass selbst 82 Immobilien keinen großen Unterschied mehr machen. Es würde theoretisch kaum auffallen, selbst wenn diese Immobilien plötzlich keinen Umsatz mehr machen würden. Genau das ist die Stärke, die Einkommensinvestoren bei dieser Dividendenaktie erwarten können und auch sollten. Decathlon ist, so krass es auch klingen mag, ein Name von vielen im Portfolio des REIT. Entsprechend breit gestreut ist hier die Basis des operativen Erfolgs.

Als Einkommensinvestoren sollten wir nun jedenfalls auf das schauen, was wirklich wichtig ist. Zum Beispiel die anstehenden Quartalszahlen am 21. Februar. Zuletzt erzielte Realty Income im dritten Quartal tendenziell eher moderate Zuwächse. Die Funds from Operations je Aktie wuchsen von 0,98 US-Dollar auf 1,02 US-Dollar auf bereinigter Basis. Nominell lag der Wert bei 1,04 US-Dollar bei einem Vorjahreswert von 0,97 US-Dollar. Solche moderaten Zuwachsraten könnten ebenfalls ausreichend sein, um mittelfristig höhere Dividenden zu bezahlen.

In Summe sehen wir jedoch: Realty Income sucht konsequent nach neuen Möglichkeiten, um zu investieren. Auch der Decathlon-Deal ist ein Teilaspekt dieser Investitionen. Wobei es in der Vergangenheit durchaus größere Zukäufe und Akquisitionen gegeben hat. Die große Preisfrage für mich lautet daher eher: Wie hat sich der Zukauf von Spirit Realty Capital direkt auf die Funds from Operations je Aktie ausgewirkt? Eine Antwort hierauf erhalten wir am 21. Februar.

