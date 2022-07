Na klar, wir alle wollen in die besten Aktien investieren!

In die besten Aktien investiert man gerne. Aber, mal Hand auf’s Herz, was heißt das eigentlich für dich? Geht es um Aktien, die immer steigen? Oder etwa um gute Geschäftsmodelle, auch wenn die Aktienkursperformance vielleicht mal etwas durchwachsener ist?

Wir erkennen direkt anhand dieser grundsätzlichen Fragestellung, dass es nicht immer einfach ist, die besten Aktien zu finden. Geschweige denn, in sie zu investieren. Überlegen wir jedoch weiter, was es wirklich ausmacht, diesem Ansatz zu folgen.

In die besten Aktien investieren: Das heißt das für mich

Auch ich investiere am liebsten in die besten Aktien. Allerdings bin ich inzwischen überzeugt, dass das ein Lernprozess ist, der lange dauert und eigentlich niemals aufhört. Aber als Investor kann man einen Kern umkreisen, was das eigentlich ausmacht.

Falls du das denkst: Aktien, die immer steigen, können auch zu den besten zählen. Das auszuschließen ist inzwischen für mich fahrlässig. Der einfache Grund ist: Es gibt häufig einen Grund. Insbesondere, wenn die Erfolgsgeschichte nicht nur kurzfristiger Natur ist, zum Beispiel ein bis drei Jahre. Nein, sondern die jeweiligen Unternehmen dahinter ein gewisses Erfolgsrezept besitzen, das den Investoren konsequent Argumente liefert, immer mehr für die Anteilsscheine zu bezahlen. Ein Wachstum, das kaum aufhört, ein starker Megatrend oder eine solide Wettbewerbsposition, die Pricing-Power enthält. Manchmal ist es sogar verkehrt, nicht auf die Gewinner zu setzen. Schließlich neigen sie dazu, auch weiterhin erfolgreich zu sein.

Wer trotzdem auf der Suche nach den besten Aktien ist, der sollte für meinen Geschmack einige Dinge nicht außer Acht lassen. Ein gutes Geschäftsmodell: Wir haben bereits im Absatz darüber hinaus einige Aspekte definiert. Ein starkes Geschäftsmodell, Wettbewerbsvorteile, ein cleveres Management und ein intakter Markt gehören dazu. Aber auch die Bewertung sollten wir nicht vernachlässigen. Selbst die tollste Aktie kann zu einem zu teuren Preis eine schlechte Investition sein. Deshalb gilt es immer, Qualität zu einem guten Preis zu identifizieren. Auch wenn diese Phrase inzwischen abgedroschen klingt: Darum geht es im Kern. Aber es kann unterschiedliche Facetten geben.

Auf die Suche machen … und lernen!

Wer die besten Aktien identifizieren möchte, der muss trotzdem eines tun: konsequent lernen. Natürlich verändern sich nicht die Indikatoren, die Qualität bestimmen. Aber ein erfolgreicher Investor lernt konsequent dazu. Neue Erfahrungen oder selbst gescheiterte Thesen bei vermeintlicher Qualität können hilfreich sein. Zumindest, wenn man seine Lektion daraus gelernt hat. Deshalb: Ruh dich nicht darauf aus, dass du immer deiner Ansicht nach hervorragende Anteilsscheine von Unternehmen kaufst. Sondern verbessere dich und deinen Ansatz konsequent.

Der Artikel Na klar, wir alle wollen in die besten Aktien investieren! ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Motley Fool Deutschland 2022