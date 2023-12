N Brown Aktie: Was wird das noch werden?

In den letzten vier Wochen wurden bei N Brown keine wesentlichen Veränderungen in der Stimmung oder der Kommunikationsfrequenz festgestellt. Daher wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Auch der Relative Strength-Index zeigt, dass die Aktie neutral eingestuft wird. Der RSI7 liegt bei 57,58 und der RSI25 bei 50. Die Diskussion in den sozialen Medien spiegelt ebenfalls eine neutrale Einstellung der Marktteilnehmer wider. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen sind vornehmlich neutral. Basierend auf der Stimmungsanalyse erhält N Brown daher eine "Neutral"-Einschätzung für die Anlegerstimmung. Auf fundamentaler Ebene liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von N Brown bei 6,71, was unter dem Branchendurchschnitt von 25,8 liegt. Daher wird die Aktie als unterbewertet eingestuft und erhält eine "Gut"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

