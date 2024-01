N Brown Aktie: Heikles Investment oder sichere Bank?

Der Aktienkurs von N Brown hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -26,26 Prozent erzielt, was im Vergleich zum Durchschnitt der Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" (5,95 Prozent) eine Unterperformance von 32,21 Prozent darstellt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Internet & Katalog Einzelhandel" beträgt 6,19 Prozent, und N Brown liegt aktuell 32,45 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in den sozialen Medien, und in den letzten zwei Wochen wurde über N Brown eher neutral diskutiert. Es gab weder positive noch negative Ausschläge, und auch in den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen. Daher wird die Aktie heute als "Neutral" eingestuft, basierend auf dem Anleger-Stimmungsbarometer.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von N Brown liegt bei 6, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 25,7 als unterbewertet angesehen wird. Aus fundamentaler Sicht erhält die Aktie daher eine "Gut"-Bewertung.

In der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) mit dem aktuellen Kurs verglichen, wobei sich eine Abweichung von -15,85 Prozent ergibt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Betrachtet man jedoch den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50), so liegt der letzte Schlusskurs darüber (+5,28 Prozent), was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen daher für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.