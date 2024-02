N Brown Aktie: Geht es jetzt los?

Der Aktienkurs von N Brown wird im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" um 26,26 Prozent unterschritten. Die Rendite der "Internet & Katalog Einzelhandel"-Branche lag in den letzten 12 Monaten bei -3,93 Prozent, wobei N Brown mit einer Rendite von 22,34 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz wurde festgestellt, dass N Brown über einen längeren Zeitraum hinweg eine mittlere Diskussionsintensität aufweist. Die Rate der Stimmungsänderung zeigte in diesem Zeitraum kaum Änderungen, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

In Bezug auf die Dividende weist N Brown derzeit eine Dividendenrendite von 0 % auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 4,53 %. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

Der Relative Strength Index (RSI) für N Brown liegt bei 40,63, was als neutral betrachtet wird. Der RSI25 beträgt 51, was ebenfalls als neutral eingestuft wird.

Insgesamt ergibt sich damit für N Brown in allen Kategorien eine Einstufung als "Neutral".