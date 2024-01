N Brown Aktie: Bitte nicht vergessen!

Der Aktienkurs von N Brown verzeichnete im vergangenen Jahr eine Rendite von -26,26 Prozent, was 31,71 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 5,45 Prozent liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Internet & Katalog Einzelhandel" beträgt 5,48 Prozent, wobei N Brown aktuell 31,74 Prozent darunter liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) gibt Aufschluss darüber, ob eine Aktie überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 für N Brown liegt bei 29,75 Punkten, was auf eine Überverkauftheit hinweist und eine "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI ergibt. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen weder eine Überkauftheit noch eine Überverkauftheit, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Wertpapier von N Brown damit ein "Gut"-Rating in diesem Abschnitt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet wurde eine mittlere Diskussionsintensität für N Brown gemessen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung des langfristigen Stimmungsbilds führt.

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von N Brown zeigt weder besonders positive noch negative Ausschläge und auch der Meinungsmarkt beschäftigte sich weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um N Brown, was zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung führt.

Zusammenfassend ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung "Neutral".