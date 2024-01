N-Able Aktie: Wieso Anleger hier erstmal warten sollten!

Analystenbewertung: In den letzten zwölf Monaten gab es 1 positive, 0 neutrale und 0 negative Bewertungen von Analysten für N-able, was im Durchschnitt einer "guten" Bewertung entspricht. Im letzten Monat gab es keine Updates von Analysten zu N-able. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie basierend auf den Analystenmeinungen liegt bei 14,5 USD. Basierend auf dem letzten Schlusskurs von 13,37 USD könnte die Aktie um 8,45 Prozent steigen, was einer "guten" Empfehlung entspricht. Insgesamt erhält die N-able-Aktie also eine "gute" Bewertung aus Sicht der Analysten.

Relative Strength Index: Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Für N-able wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis betrachtet. Der RSI7 liegt derzeit bei 44,12 Punkten, was darauf hinweist, dass N-able weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält das Wertpapier eine "neutrale" Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI liegt bei 30,5 Punkten, was ebenfalls auf eine "neutrale" Bewertung für den RSI25 hindeutet. Insgesamt wird N-able also im Bereich des RSI neutral bewertet.

Technische Analyse: Über die letzten 200 Handelstage hinweg ergibt sich für die N-able-Aktie ein Durchschnittsschlusskurs von 13,36 USD. Der letzte Schlusskurs lag bei 13,37 USD, was einer Differenz von +0,07 Prozent entspricht und daher zu einer "neutralen" Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der 50-Tages-Durchschnitt wird analysiert, der derzeit bei 12,62 USD liegt, was über dem letzten Schlusskurs (+5,94 Prozent) liegt. Auf dieser Basis erhält die Aktie daher eine "gute" Bewertung. Insgesamt wird N-able also positiv im Bereich der einfachen Charttechnik bewertet.

Anlegerstimmung: Neben harten Faktoren wie Bilanzdaten können Aktienkurse auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung eingeschätzt werden. Laut einer Analyse sozialer Plattformen waren die Kommentare und Ergebnisse zu N-able neutral. Auch in den sozialen Medien wurden in den letzten Tagen hauptsächlich neutrale Themen zu N-able diskutiert. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "neutral" eingestuft.