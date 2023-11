N-Able Aktie: Jetzt wird es spannend!

Weitere Suchergebnisse zu "Western Alliance Bancorp":

Die Analyse von Sentiment und Buzz für die N-able-Aktie ergibt folgendes Bild: Die Stimmung der Anleger blieb im vergangenen Monat neutral, ohne eine bedeutende Tendenz. Ebenso zeigte die Diskussionsintensität keine signifikante Veränderung im Vergleich zu anderen Zeiträumen. Daher bewerten wir die Stimmung und Diskussion als neutral.

Bei der technischen Analyse fällt auf, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) bei 13,21 USD lag, während der aktuelle Kurs bei 11,83 USD liegt. Dies entspricht einer Abweichung von -10,45 Prozent und führt zu einer schlechten Bewertung aus charttechnischer Sicht. Gleiches gilt für den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50), der bei 12,8 USD liegt, während der letzte Schlusskurs bei -7,58 Prozent darunter liegt. Insgesamt erhält das Unternehmen daher in der einfachen Charttechnik eine schlechte Bewertung.

Die Analysteneinschätzung für N-able zeigt, dass es in den letzten zwölf Monaten 1 positive, 0 neutrale und 0 negative Einschätzungen gab, was im Durchschnitt zu einer guten Bewertung führt. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 14,5 USD, was einer Empfehlung von 22,57 Prozent entspricht. Somit erhält die N-able-Aktie insgesamt eine gute Empfehlung aus Sicht der Analysten.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen in den vergangenen Wochen überwiegend positive Meinungen und Themen rund um die N-able-Aktie. Dies führt zu dem Befund, dass das Unternehmen aus Anlegersicht als gut einzustufen ist. Zusammenfassend ist die Aktie von N-able bezogen auf die Anlegerstimmung angemessen bewertet.