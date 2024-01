N-Able Aktie: Hier kommen die nächsten guten Nachrichten!

Die Anlegerstimmung für N-able bleibt neutral, so die Analyse der Diskussion in den sozialen Medien. In den letzten Tagen dominierten überwiegend positive Themen die Diskussion, während negative Themen kaum zu verzeichnen waren. Die Anleger zeigten sich an sieben Tagen eher neutral eingestellt. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen wurden vornehmlich neutral diskutiert. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält N-able daher eine "Neutral"-Einschätzung von der Redaktion.

In den letzten zwölf Monaten erhielt die Aktie von N-able insgesamt eine Bewertung von 1 "Gut", 0 "Neutral" und 0 "Schlecht" von Analysten aus Research-Abteilungen. Daraus ergibt sich eine langfristige Einstufung von "Gut". Im letzten Monat gab es keine neuen Analystenupdates zu N-able. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 14,5 USD, was eine erwartete Kursentwicklung von 9,43 Prozent darstellt. Die Analysten bewerten die Aktie insgesamt als "Gut".

Der Relative Strength-Index (RSI) gibt mit einem Wert von 1,54 für den 7-Tage-Zeitraum und 23,83 für den 25-Tage-Zeitraum ebenfalls eine "Gut"-Einstufung für die Aktie von N-able.

Die technische Analyse, die sich auf trendfolgende Indikatoren stützt, zeigt gemischte Ergebnisse. Der 200-Tage-Durchschnitt liegt bei 13,32 USD, während der letzte Schlusskurs bei 13,25 USD liegt, was zu einer neutralen Bewertung führt. Im Gegensatz dazu liegt der 50-Tage-Durchschnitt bei 12,57 USD, was zu einer "Gut"-Bewertung für die Aktie führt.

Insgesamt erhält N-able basierend auf den verschiedenen Analysen und Bewertungen eine insgesamt positive Einschätzung.