NZME Aktie: Immer langsam mit den jungen Pferden

Die Nzme-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen durchschnittlichen Schlusskurs von 0,89 AUD verzeichnet. Am letzten Handelstag schloss die Aktie bei 0,955 AUD, was einem Unterschied von +7,3 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht wird ihr daher eine "Gut"-Bewertung vergeben. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 0,86 AUD wurde analysiert, wobei der letzte Schlusskurs um +11,05 Prozent über diesem Durchschnitt lag. Somit erhält die Nzme-Aktie auch auf dieser kurzfristigeren Basis ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation konnte in den letzten Wochen kaum eine Veränderung für Nzme festgestellt werden. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war in den letzten vier Wochen ebenfalls unauffällig, weshalb auch in diesem Bereich eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird.

Die Einschätzungen und Stimmungen zu Nzme in den sozialen Medien zeigen ein deutliches Signal. In den letzten beiden Wochen überwiegen die positiven Meinungen und auch die besprochenen Themen rund um das Unternehmen waren größtenteils positiv. Die Anlegerstimmung wird daher als "Gut" eingestuft.

Der Relative Strength-Index (RSI) für Nzme liegt bei 71,43 und wird daher als "Schlecht" bewertet. Der RSI25 beläuft sich auf 32,47, was zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich somit ein Gesamtbild, das zu einer Bewertung der Aktie als "Schlecht" führt.

Kaufen, halten oder verkaufen – Ihre NZME-Analyse vom 15.01. liefert die Antwort:

Wie wird sich NZME jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen NZME-Analyse.

NZME: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...