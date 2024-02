NZME Aktie: Da kann man verrückt werden!

In den letzten Wochen wurde eine Zunahme negativer Kommentare über Nzme in den sozialen Medien beobachtet. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigte einen Rückgang, was zu einer "Schlecht"-Bewertung der Aktie durch die Redaktion führte. Die Aktivität in den sozialen Medien deutet darauf hin, dass das Unternehmen derzeit weniger im Fokus der Anleger steht. Insgesamt erhält die Aktie daher ein "Schlecht"-Rating.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Nzme-Aktie als Neutral-Titel eingestuft wird. Der RSI7 für sieben Tage liegt bei 50, was auf eine "Neutral"-Empfehlung hinweist, während der RSI25 für 25 Tage einen Wert von 52,33 aufweist und daher ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung erhält. Somit ergibt sich ein Gesamtranking von "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie der Nzme bei 0,88 AUD verläuft, was die Aktie als "Gut" einstuft. Der Aktienkurs selbst liegt bei 0,95 AUD, was einen Abstand von +7,95 Prozent zum GD200 bedeutet. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) bei 0,91 AUD, was einer Differenz von +4,4 Prozent entspricht und somit ein "Neutral"-Signal ergibt. Insgesamt ergibt sich daher ein Gesamtbefund von "Gut" basierend auf den beiden Zeiträumen.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Nzme besonders positiv diskutiert, wobei an sechs Tagen positive Themen dominierten und an zwei Tagen negative Kommunikation überwog. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen wurden vor allem positive Themen von den Anlegern bevorzugt. Aufgrund dieses positiven Stimmungsbildes wird Nzme heute insgesamt als "Gut" eingestuft, basierend auf dem Anleger-Stimmungsbarometer.