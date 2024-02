NXT Energy Aktie: Selbst Profis sind hier gestolpert …

Der Aktienkurs von Nxt Energy hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -21,05 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Energie Ausrüstung und Dienstleistungen"-Branche im Durchschnitt um 0,2 Prozent gestiegen, was bedeutet, dass Nxt Energy eine Underperformance von -21,25 Prozent im Branchenvergleich aufweist. Der gesamte "Energie"-Sektor hatte im vergangenen Jahr eine durchschnittliche Rendite von 0,2 Prozent, und Nxt Energy lag 21,25 Prozent unter diesem Durchschnitt. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt diese Unterperformance zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die Dividende hat Nxt Energy derzeit eine Dividendenrendite von 0 Prozent, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 8,3 Prozent. Dies bedeutet eine Differenz von -8,3 Prozentpunkten im Vergleich zu ähnlichen Werten aus der "Energie Ausrüstung und Dienstleistungen"-Branche und führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

Die Stimmung der Anleger gegenüber Aktienkursen kann neben harten Faktoren wie Bilanzdaten auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung beurteilt werden. Analysten haben die sozialen Plattformen für Nxt Energy untersucht und festgestellt, dass die Kommentare neutral waren. In den letzten Tagen haben die Nutzer der sozialen Medien hauptsächlich neutrale Themen rund um Nxt Energy angesprochen. Daher wird die Aktie in dieser Betrachtung als "Neutral" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Mittel aus der technischen Analyse, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI für Nxt Energy beträgt derzeit 66,67 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie momentan als "Neutral" eingestuft wird, da sie weder überkauft noch überverkauft ist. Der 25-Tage-RSI liegt bei 61,54, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt wird Nxt Energy in dieser Analyse als "Neutral" bewertet.