NXT Energy Aktie: Heikles Investment oder sichere Bank?

Die technische Analyse der Nxt Energy-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 0,22 CAD liegt, während der aktuelle Kurs bei 0,16 CAD liegt. Dies bedeutet, dass die Distanz zum GD200 bei -27,27 Prozent liegt, was als "schlecht" bewertet wird. Ebenso liegt der GD50 bei 0,19 CAD, was einen Abstand von -15,79 Prozent bedeutet und ebenfalls als "schlecht" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher eine Gesamtbewertung von "schlecht" im Rahmen der technischen Analyse.

In Bezug auf die Dividende weist Nxt Energy derzeit eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt (97,26%) einen niedrigeren Wert darstellt. Dies führt zu einer "schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

Im Bereich Sentiment und Buzz konnte in den letzten vier Wochen bei Nxt Energy keine signifikante Veränderung in der Stimmung oder Kommunikationsfrequenz festgestellt werden. Daher erhält die Aktie in diesem Bereich eine "neutral"-Bewertung.

Der Aktienkurs von Nxt Energy verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von -12,2 Prozent, während ähnliche Aktien aus der "Energie Ausrüstung und Dienstleistungen"-Branche im Durchschnitt um 2,86 Prozent gestiegen sind. Dies bedeutet eine Underperformance von -15,06 Prozent im Branchenvergleich für Nxt Energy. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich liegt Nxt Energy 15,06 Prozent unter dem Durchschnitt, was zu einer "schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie führt.