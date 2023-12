NXP Semiconductors Aktie: Das wir das noch mal erleben dürfen!

Die Stimmungslage in den sozialen Netzwerken in Bezug auf das Unternehmen Nxp Semiconductors war in den letzten Tagen größtenteils positiv. In den vergangenen zwei Wochen gab es insgesamt 13 Tage, an denen die Diskussionen vor allem positiv geprägt waren. Lediglich an einem Tag überwog die negative Kommunikation. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen wurde verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen gesprochen. Aufgrund dieser Entwicklung bewertet die Redaktion die Aktie insgesamt mit einem "Gut".

Statistische Auswertungen auf Basis großer historischer Datenmengen haben in den letzten zwei Wochen einen Überhang von Kaufsignalen ergeben. Es wurden 5 "Gut"-Signale (bei 0 "Schlecht"-Signal) auf der Basis der Kommunikation identifiziert, was zu einer "Gut"-Bewertung dieses Kriteriums führt. Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Gut"-Einschätzung.

In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 9 Analystenbewertungen für die Nxp Semiconductors-Aktie abgegeben. Davon waren 5 Bewertungen "Gut", 4 "Neutral" und 0 "Schlecht". Dies führt zu einem "Gut"-Rating für die Aktie. Aus dem letzten Monat liegen keine neuen Analystenupdates vor. Das durchschnittliche Kursziel von 235,13 USD ergibt ein Aufwärtspotential von 7,3 Prozent. Basierend auf dem letzten Schlusskurs von 219,13 USD ergibt sich daher eine "Gut"-Empfehlung.

Der Relative Strength Index (RSI) für Nxp Semiconductors liegt bei 10,88, was auf eine überverkaufte Situation hinweist. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 21, was ebenfalls auf eine überverkaufte Situation hindeutet. Insgesamt erhält die Aktie daher in dieser Kategorie die Einstufung "Gut".

In den sozialen Medien konnte in den vergangenen vier Wochen eine Verschlechterung des Stimmungsbildes in Bezug auf Nxp Semiconductors verzeichnet werden. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht mit "Schlecht" bewertet. Hinsichtlich der Kommunikationsfrequenz wurden weder eine Zunahme noch eine Abnahme festgestellt. Insgesamt erhält Nxp Semiconductors daher in dieser Kategorie ebenfalls eine "Schlecht"-Bewertung.