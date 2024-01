NXP Semiconductors Aktie: Ein unglaublicher Hammer!

Der Vergleich des Aktienkurses zeigt, dass die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 42,63 Prozent erzielt hat. Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Bereich "Informationstechnologie" liegt Nxp Semiconductors damit um 33,45 Prozent über dem Durchschnitt von 9,19 Prozent. Die durchschnittliche jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung" beträgt 25,55 Prozent, und Nxp Semiconductors liegt aktuell 17,08 Prozent darüber. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt als "Gut" bewertet.

In Bezug auf die technische Analyse ist der Kurs der Nxp Semiconductors momentan um 9,1 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, dem GD50. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Gut". Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen lautet die Einstufung auch "Gut", da die Distanz zum GD200 sich auf +13,64 Prozent beläuft. Somit wird die Aktie aus charttechnischer Sicht insgesamt als "Gut" eingeschätzt.

Im Hinblick auf das Sentiment und den Buzz zeigt die Analyse, dass die Stimmung für Nxp Semiconductors in den letzten Wochen kaum verändert hat, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie auf dieser Stufe daher mit einem "Schlecht" bewertet.

Die Analyse der Analysteneinschätzungen zeigt, dass von insgesamt 9 Bewertungen aus den letzten zwölf Monaten 5 als "Gut", 4 als "Neutral" und 0 als "Schlecht" eingestuft wurden. Somit erhält die Aktie im Durchschnitt ein "Gut"-Rating. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, und aus den abgegebenen Kurszielen ergibt sich ein Durchschnitt von 235,13 USD, was bedeutet, dass die Aktie um 6,3 Prozent steigen könnte. Die sich daraus ableitende Empfehlung ist somit "Gut". Zusammengefasst erhält Nxp Semiconductors von den Analysten ein "Gut"-Rating.