NXP Semiconductors Aktie: Das sind gute Nachrichten!

Für die Aktie Nxp Semiconductors stehen per 08.06.2023, 15:30 Uhr 188.77 USD zu Buche. Nxp Semiconductors zählt zum Segment "Halbleiter".

Unsere Analysten haben Nxp Semiconductors nach 7 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.

1. Dividende: Die Dividendenrendite beträgt bezogen auf das aktuelle Kursniveau 1,97 Prozent und liegt damit 12,67 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Halbleiter- und Halbleiterausrüstung, 14,64). Die Nxp Semiconductors-Aktie bekommt von der Redaktion für diese Dividendenpolitik deshalb eine "Sell"-Bewertung. Bei der Dividendenrendite wird die Dividende mit dem aktuellen Aktienkurs in Zusammenhang gesetzt.

2. Technische Analyse: Der gleitende Durchschnittskurs der Nxp Semiconductors beläuft sich mittlerweile auf 168,23 USD. Die Aktie selbst hat einen Kurs von 186,45 USD erreicht. Die Distanz zum GD200 beträgt somit +10,83 Prozent und führt zur Bewertung "Buy". Demgegenüber hat der GD50 für die vergangenen 50 Tage derzeit einen Stand von 172,49 USD. Somit ist die Aktie mit +8,09 Prozent Abstand aus dieser Sicht ein "Buy". Damit vergeben wir die Gesamtnote "Buy".

3. Analysteneinschätzung: Auf langfristiger Basis schätzen Analysten die Aktie der Nxp Semiconductors als "Hold"-Titel ein. Denn von insgesamt 18 Analysten lagen diese Bewertungen vor: 0 Buy, 2 Hold, 0 Sell. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Nxp Semiconductors vor. Im Mittel erwarten die Analysten dabei ein Kursziel in Höhe von 160 USD. Daraus errechnet sich eine Erwartung in Höhe von -14,19 Prozent, da der Schlusskurs derzeit 186,45 USD beträgt, was einer "Sell"-Einstufung entspricht. Auf Basis aller Analystenschätzungen vergeben wir daher die Bewertung "Hold".

