NXP Semiconductors Aktie: Ein handfester Grund

In den letzten vier Wochen gab es keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild von Nxp Semiconductors in den sozialen Medien. Daher wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Allerdings wurde eine Zunahme der Kommunikationsfrequenz festgestellt, was bedeutet, dass in den letzten Wochen vermehrt über das Unternehmen gesprochen wurde. Aufgrund dieser Entwicklung erhält Nxp Semiconductors insgesamt ein "Gut"-Rating.

Bei der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Nxp Semiconductors-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen aktuell bei 195,79 USD liegt. Der letzte Schlusskurs (211,49 USD) liegt deutlich darüber (+8,02 Prozent), was zu einer Bewertung der Aktie als "Gut" führt. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage beträgt dieser 207,13 USD, was bedeutet, dass der letzte Schlusskurs auf ähnlicher Höhe liegt (+2,1 Prozent). Auf dieser Basis erhält die Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt wird die Nxp Semiconductors-Aktie für die einfache Charttechnik mit einem "Gut"-Rating versehen.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor konnte Nxp Semiconductors im vergangenen Jahr eine Rendite von 42,63 Prozent erzielen, was 31,1 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Allerdings liegt die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung" bei 46,71 Prozent, wobei Nxp Semiconductors aktuell 4,08 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Konstellation wird die Aktie insgesamt mit einem "Neutral" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Nxp Semiconductors-Aktie auf kurzfristiger Basis überkauft ist, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auf etwas längerfristiger Basis ist sie jedoch weder überkauft noch -verkauft und wird daher als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält Nxp Semiconductors eine "Schlecht"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.