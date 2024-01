NXP Semiconductors Aktie: Was könnte passieren?

Der Aktienkurs von Nxp Semiconductors verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von 42,63 Prozent. Im Vergleich dazu stiegen ähnliche Aktien aus der "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung"-Branche im Durchschnitt um 45,24 Prozent, was bedeutet, dass Nxp Semiconductors in diesem Branchenvergleich eine Underperformance von -2,61 Prozent aufwies. Im "Informationstechnologie"-Sektor lag die mittlere Rendite bei 11 Prozent, was bedeutet, dass Nxp Semiconductors um 31,63 Prozent über diesem Durchschnittswert liegt. Aufgrund der Überperformance im Sektorvergleich und der Unterperformance im Branchenvergleich erhält Nxp Semiconductors ein "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Nxp Semiconductors-Aktie beträgt aktuell 67, was bedeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, wodurch ein "Neutral"-Rating vergeben wird. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt mit einem Wert von 48,15, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, und erhält somit auch hier ein "Neutral"-Rating. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs für Nxp Semiconductors somit ein "Neutral"-Rating.

Bei der Betrachtung weicher Faktoren wie Sentiment und Buzz, also der langfristigen Beobachtung der Kommunikation im Netz, zeigt sich, dass die Diskussionsintensität für die Aktie von Nxp Semiconductors nur eine schwache Aktivität im Netz aufweist, was zu einer Einschätzung von "Schlecht" führt. Zudem weist die Rate der Stimmungsänderung kaum Änderungen auf, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird Nxp Semiconductors somit als "Schlecht"-Wert eingestuft.

Analysten bewerten die Nxp Semiconductors-Aktie derzeit als "Gut". Dieses Rating setzt sich aus 5 "Gut"-, 4 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen zusammen. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten liegt bei 235,13 USD, was ein Aufwärtspotential von 12,44 Prozent vom letzten Schlusskurs (209,11 USD) bedeutet, und somit einer "Gut"-Empfehlung entspricht. Insgesamt erhält Nxp Semiconductors also eine "Gut"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.