NXP Semiconductors Aktie: Was geht denn hier ab?

Die technische Analyse zeigt, dass der Kurs der Nxp Semiconductors Aktie derzeit um 0,7 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, dem GD50, entfernt ist. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral". Über die vergangenen 200 Tage betrachtet, liegt die Distanz zum GD200 bei +5,44 Prozent, was zu einer Einstufung von "Gut" führt. Insgesamt wird die Aktie also aus charttechnischer Sicht als "Gut" bewertet.

In den letzten zwei Wochen wurde Nxp Semiconductors von überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien positiv bewertet. Dennoch wurden in den letzten Tagen auch vermehrt negative Themen angesprochen. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung der Anleger-Stimmung. Die Redaktion hat außerdem 4 positive und 0 negative Signale herausgefiltert, wodurch eine "Gut"-Empfehlung ausgesprochen wird.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie der Nxp Semiconductors derzeit überkauft ist, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auf 25-Tage-Basis wird die Aktie hingegen als "Neutral" eingestuft. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Rating für Nxp Semiconductors basierend auf dem RSI.

Die Stimmung und die Aufmerksamkeit in den sozialen Medien haben sich in den letzten Wochen negativ verändert, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Diskussion und die Anzahl der Beiträge über das Unternehmen haben ebenfalls abgenommen, was ebenfalls als negativ bewertet wird. Insgesamt erhält Nxp Semiconductors daher in dieser Hinsicht eine "Schlecht"-Einstufung.