NXP Semiconductors Aktie: Jetzt aber!

Die Aktie der Nxp Semiconductors wird von Analysten langfristig als "Gut"-Titel eingestuft. Von insgesamt 18 Analystenbewertungen waren 5 als gut, 4 als neutral und keine als schlecht eingestuft. Im Durchschnitt erwarten die Analysten ein Kursziel von 235,13 USD, was einer Erwartung von 11,18 Prozent entspricht. Da der aktuelle Schlusskurs bei 211,49 USD liegt, wird die Aktie daher als "Gut" bewertet.

In der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Nxp Semiconductors-Aktie betrachtet. Auf Basis der letzten 200 Handelstage beträgt dieser Wert 195,79 USD, was deutlich über dem aktuellen Schlusskurs liegt. Auf Basis der letzten 50 Handelstage beträgt der gleitende Durchschnitt 207,13 USD, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher aufgrund der charttechnischen Entwicklung mit einem "Gut"-Rating versehen.

Betrachtet man das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien, so lassen sich keine wesentlichen Veränderungen in den vergangenen vier Wochen feststellen. Daher wird die Aktie in diesem Bereich als "Neutral" bewertet. Die Kommunikationsfrequenz hat jedoch zugenommen, was zu einem insgesamt "Gut"-Rating führt.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Der 7-Tage-RSI liegt bei 71,07 Punkten, was auf eine Überkauftheit der Aktie hinweist und zu einem "Schlecht"-Rating führt. Der RSI25 zeigt hingegen weder Überkauftheit noch Überverkauftsein und führt zu einer "Neutral"-Bewertung. Somit erhält die Nxp Semiconductors-Aktie insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.