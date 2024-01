NXP Semiconductors Aktie: Hier wird jetzt richtig Fahrt aufgenommen!

Die Analysteneinschätzung für Nxp Semiconductors zeigt, dass in den letzten zwölf Monaten 6 positive, 4 neutrale und keine negativen Bewertungen von Analysten vorliegen, was im Durchschnitt zu einer positiven Bewertung führt. Im letzten Monat gab es 1 positive und keine neutralen oder negativen Empfehlungen. Somit wird die Aktie kurzfristig aus institutioneller Sicht als "Gut" eingestuft. Das durchschnittliche Kursziel basierend auf den Analystenmeinungen liegt bei 237,89 USD, was einem potenziellen Anstieg um 8,42 Prozent vom letzten Schlusskurs von 219,41 USD entspricht. Von Analysten wird die Nxp Semiconductors-Aktie insgesamt als "Gut" bewertet.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" liegt Nxp Semiconductors mit einer Rendite von 42,63 Prozent mehr als 34 Prozent darüber. Auch im Vergleich zur Branche "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung" liegt die Rendite von Nxp Semiconductors mit 0,09 Prozent darüber. Dies führt zu einer positiven Bewertung in dieser Kategorie.

In den letzten zwei Wochen wurde Nxp Semiconductors von privaten Nutzern in sozialen Medien überwiegend positiv bewertet. In den letzten Tagen wurden jedoch überwiegend negative Themen rund um den Wert angesprochen. Insgesamt ergibt sich daraus eine neutrale Anleger-Stimmung.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass Nxp Semiconductors derzeit weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis wird die Aktie als "Neutral" eingestuft.

Zusammenfassend erhält Nxp Semiconductors von Analysten und Anlegern mehrheitlich positive Bewertungen, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung führt.